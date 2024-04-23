«Мастерс» в Мадриде станет первым турниром для Надаля, на котором он выступит 20 раз

Турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 24 апреля по 5 мая, станет первым турниром для Рафаэля Надаля, на котором он выступит 20 раз.

Впервые 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграл на турнире в 2003 году. Тогда 16-летний испанец получил от организаторов уайлд-кард и уступил в первом раунде соотечественнику Алексу Корретхе (2:6, 6:3, 4:6).

Отметим, что Надаль пять раз выигрывал «тысячник» в Мадриде (2005, 2010, 2013, 2014, 2017). Помимо этого, испанец выходил в финал в 2009, 2011 и 2015 годах.

В первом круге текущего розыгрыша «Мастерса» в Мадриде ему предстоит сыграть с 1028-й ракеткой мира, 16-летним американским теннисистом Дарвином Бланшем. Разница в возрасте между 37-летним испанцем и 16-летним американцем составляет 21 год и 117 дней.