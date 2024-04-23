Джокович: сейчас я на том этапе карьеры, когда отсутствие тренера может стать решением

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о возможном назначении нового тренера. В марте текущего года серб объявил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем.

«Я обдумываю, нужен мне тренер или нет. Рассматриваю разные варианты. Я работал с Ненадом Зимоничем. Окончательное решение приму в ближайшие недели или месяцы. Я профессионально занимаюсь теннисом более 20 лет, у меня были разные команды и тренеры. Не думаю, что могу обойтись без тренера или физиотерапевта, потому что именно команда создаёт формулу успеха. Но сейчас я на том этапе карьеры, когда отсутствие тренера может стать решением», — приводит слова Джоковича Mundo Deportivo.