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Селеш и Барти поздравили Свёнтек с достижением отметки в 100 недель во главе рейтинга WTA

Селеш и Барти поздравили Свёнтек с достижением отметки в 100 недель во главе рейтинга WTA
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Девятикратная победительница турниров «Большого шлема» Моника Селеш и чемпионка трёх турниров «Большого шлема» австралийская теннисистка Эшли Барти поздравили Игу Свёнтек с достижением отметки в 100 недель во главе рейтинга WTA.

«Поздравляю Игу с невероятным достижением — 100 недель в качестве №1 в мировом теннисе! Твоя самоотдача и упорная работа действительно окупились. Продолжай вдохновлять нас своим удивительным талантом на корте!» — приводит слова Селеш официальный сайт WTA.

«100 недель в статусе первой ракетки мира — это колоссальное достижение в любую эпоху. Поздравляю Игу. Я очень рада за неё. С удовольствием наблюдаю за тем, как её усердный труд приносит свои плоды», — добавила Барти.

Отметим, что Свёнтек стала девятой теннисисткой в истории, достигшей рубежа в 100 недель в ранге первой ракетки мира. Эшли провела на первой строчке 121 неделю, Моника Селеш — 178. Рекордсменкой является Штеффи Граф (377).

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