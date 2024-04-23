Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маркета Вондроушова сообщила, что разводится с мужем

Маркета Вондроушова сообщила, что разводится с мужем
Комментарии

Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова разводится с мужем экс-теннисистом Штепаном Шимеком, сообщает Blesk.cz.

«У нас просто не сложилось. Сейчас мы официально оформляем развод, но уже обо всём договорились», – приводит слова Вондроушовой Blesk.

24-летняя Вондроушова и 26-летний Шимек были вместе девять лет, они поженились в июле 2022 года.

Отметим, что на этой неделе Вондроушова примет участие в турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Седьмая сеяная начнёт борьбу со второго круга, где ей предстоит сыграть с победителем противостояния Чжан Шуай (671) — Шелби Роджерс (352).

Материалы по теме
Мирра Андреева может выйти на чемпионку Уимблдона. Итоги жеребьёвки «тысячника» в Мадриде
Мирра Андреева может выйти на чемпионку Уимблдона. Итоги жеребьёвки «тысячника» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android