Маркета Вондроушова сообщила, что разводится с мужем

Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова разводится с мужем экс-теннисистом Штепаном Шимеком, сообщает Blesk.cz.

«У нас просто не сложилось. Сейчас мы официально оформляем развод, но уже обо всём договорились», – приводит слова Вондроушовой Blesk.

24-летняя Вондроушова и 26-летний Шимек были вместе девять лет, они поженились в июле 2022 года.

Отметим, что на этой неделе Вондроушова примет участие в турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Седьмая сеяная начнёт борьбу со второго круга, где ей предстоит сыграть с победителем противостояния Чжан Шуай (671) — Шелби Роджерс (352).