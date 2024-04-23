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Гахов обыграл Чеккинато на старте турнира серии «челленджер» в Риме

Гахов обыграл Чеккинато на старте турнира серии «челленджер» в Риме
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272-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов с победы стартовал на турнире серии «челленджер» в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала россиянин в трёх сетах переиграл 288-ю ракетку мира итальянца Марко Чеккинато. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2 и продлилась 2 часа 17 минут.

За это время Гахов выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных (50%). На счету Чеккинато ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных (43%).

В следующем раунде Иван Гахов сыграет с боливийцем Уго Дельеном, который в своём матче переиграл итальянца Самуэля Винсента-Руджери (4:6, 6:1, 6:4).

Действующим победителем турнира в Риме является индиец Сумит Нагал (82-я ракетка мира).

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