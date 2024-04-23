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Радукану: моя уверенность укрепилась на тренировках, я могу постоять за себя

Радукану: моя уверенность укрепилась на тренировках, я могу постоять за себя
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Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящем выступлении на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я много тренировалась, поэтому приятно видеть результат. Думаю, это самое главное. Моя уверенность укрепилась на тренировках. Думаю, что уверенность в своих силах можно обрести двумя способами: выигрывая матчи и хорошо тренируясь. Сейчас я уверена в себе и двигаюсь в верном направлении. Я могу постоять за себя», — приводит слова Радукану Sky Sports.

Напомним, ранее Радукану выступила на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Британская спортсменка дошла до четвертьфинала соревнований, где проиграла первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек.

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