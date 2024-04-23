Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим теннисистом мира на сегодняшний день

Синнер ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим теннисистом мира на сегодняшний день
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира Янник Синнер из Италии ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим теннисистом мира на сегодняшний день.

«Считаю ли я себя лучшим игроком в мире на сегодняшний день? Думаю, на этот вопрос сложно ответить. Мы всегда смотрим на текущий момент. Я не думаю, что могу сравнивать себя с Джоковичем и всем, что он сделал… Я очень уважаю его. И я очень уважаю Алькараса, который выиграл больше титулов, чем я. Я уважаю их обоих. Я просто стараюсь играть в свой теннис, выкладываться на полную, чтобы понять, чего я могу достичь», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Напомним, свой последний матч Синнер провёл с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу представителя Греции.

Материалы по теме
«Хочу привезти в Италию медаль Олимпийских игр». Синнер — о целях на сезон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android