Шнайдер — Потапова: Анастасия выиграла первый сет в стартовом матче WTA-1000 в Мадриде

39-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова выиграла первый сет в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который она играет с соотечественницей Дианой Шнайдер (61-я в рейтинге WTA). Счёт после стартовой партии — 7:5 в пользу Потаповой.

Отметим, что первый сет матча длился 52 минуты. Потапова подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из трёх. Шнайдер не выполнила подач навылет, сделала одну двойную ошибку и смогла реализовать один брейк-поинт из четырёх заработанных.

В ближайшее время стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Дианы Шнайдер и Анастасии Потаповой в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, Шнайдер и Потапова ранее ни разу не играли друг с другом.