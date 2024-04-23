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Шнайдер — Потапова: Анастасия выиграла первый сет в стартовом матче WTA-1000 в Мадриде

Шнайдер — Потапова: Анастасия выиграла первый сет в стартовом матче WTA-1000 в Мадриде
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39-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова выиграла первый сет в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который она играет с соотечественницей Дианой Шнайдер (61-я в рейтинге WTA). Счёт после стартовой партии — 7:5 в пользу Потаповой.

Отметим, что первый сет матча длился 52 минуты. Потапова подала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из трёх. Шнайдер не выполнила подач навылет, сделала одну двойную ошибку и смогла реализовать один брейк-поинт из четырёх заработанных.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2024, вторник. 17:55 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		3
7 		4
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

В ближайшее время стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Дианы Шнайдер и Анастасии Потаповой в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Напомним, Шнайдер и Потапова ранее ни разу не играли друг с другом.

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