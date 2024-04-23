Медведев: я часто забываю, что у меня есть титул на грунте

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей форме в преддверии грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

«Если честно, раздражения от грунта совершенно нет. Полностью поменялось впечатление. Скажем так, если на харде я проведу хороший матч, то выиграю против 90% соперников. На грунте такого нет. Здесь всё тяжелее. Подать эйс, выиграть очко тяжелее. Но я стал понимать, что должен делать. Чувствую себя отлично. На тренировках и в матчах понимаю, что я хочу сделать и чего хочу добиться. Даже если проиграю, так тому и быть, идём в следующий матч. Несмотря на это, у меня есть и хорошие победы на грунте, турнир в Риме. Я часто забываю, что у меня есть титул на грунте», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!»

Медведев получил третий номер посева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Маттео Арнальди (Италия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия). Отметим, что в прошлом году на «Мастерсе» в Мадриде Медведев (2) дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:7 (1:7), 4:6 проиграл соотечественнику Аслану Карацеву.