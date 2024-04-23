«Я настроен на победу». Синнер — о предстоящем «Мастерсе» в Мадриде

Вторая ракетка мира Янник Синнер из Италии оценил свою готовность в преддверии грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

«На каждом турнире, в котором ты участвуешь, ты хочешь выиграть как можно больше матчей. В итоге я здесь. Я знаю, что на этом турнире мы делаем больший уклон на физическую подготовку. Но я просто с нетерпением жду начала турнира. Я усердно тренируюсь, счастлив быть здесь. Раньше мне было тяжело выступать в Мадриде, посмотрим, как я справлюсь в этом году.

В Мадриде другие условия, но мы приехали сюда довольно рано, чтобы подготовиться к этому. Надеюсь, что я буду готов. Нет, конечно, я настроен на победу и уже сосредоточен на матче первого круга», — сказал Медведев в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Напомним, свой последний матч Синнер провёл с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу представителя Греции.