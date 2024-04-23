Циципас: печенье с изюмом — источник моих проблем с доверием

Греческий теннисист Стефанос Циципас (седьмой в рейтинге ATP) назвал свой основной источник проблем с доверием.

«Печенье с изюмом, похожее на печенье с шоколадом, — основная причина, по которой у меня возникают проблемы с доверием», — написал Циципас в своих социальных сетях.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, шестая ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии обыграл в матче за титул турнира в Барселоне (Испания) Циципаса со счётом 7:5, 6:3. Грек 11 раз играл в турнирах ATP-500, но не смог завоевать ни одного титула этой категории.

Вчера, 22 апреля, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Циципас сохранил седьмую позицию. Лучший из россиян — Даниил Медведев (четвёртое место).