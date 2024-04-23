Стало известно, когда Бьянка Андрееску вернётся в тур после тяжёлой травмы

Чемпионка US Open – 2019 23-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, когда вернётся в тур. Напомним, спортсменка не принимает участие в официальных соревнованиях с августа 2023 года из-за тяжёлой травмы.

«Когда я вернусь? Планирую сыграть в туре за неделю до «Ролан Гаррос». Очень скучаю по выступлениям! И уже не могу дождаться этого момента», — написала Андрееску в своих социальных сетях.

Напомним, последним матчем перед долгой паузой для канадской теннисистки стал первый круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Тогда Андрееску в двух сетах проиграла Камиле Джорджи из Италии.

Позднее теннисистке диагностировали стрессовый перелом кости позвоночника, из-за чего она снялась с хардового турнира категории «Большой шлем» US Open и не играла больше восьми месяцев.