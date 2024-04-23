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Соболенко: я предпочитаю смотреть мужской теннис, а не женский

Соболенко: я предпочитаю смотреть мужской теннис, а не женский
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что предпочитает мужской теннис женскому.

«Я чувствую, что немного понизился уровень «Большой тройки». Последний месяц это больше похоже на «Большую двойку». Однако я рада быть частью этой группы. Надеюсь сохранить свой уровень. Я не смотрю их матчи… Я чувствую, что достаточно играла против них. Если я снова встречусь с одной из них, мой тренер покажет мне фрагменты матчей, чтобы проанализировать и подготовить меня. Я не из тех, кто слишком много смотрит теннис. Я предпочитаю смотреть мужской теннис, а не женский. Мне кажется, что там больше стратегии. Его интереснее смотреть», — сказала Соболенко в интервью Punto de Break.

Соболенко после проигрыша на турнире в Штутгарте готовится к «тысячнику» в Мадриде (Испания), который начнётся 23 апреля и продолжится до 4 мая. В прошлом году именно Соболенко завоевала титул.

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