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Соболенко — о Бадосе: надеюсь, что она вернётся в топ и перестанет страдать от травм

Соболенко — о Бадосе: надеюсь, что она вернётся в топ и перестанет страдать от травм
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о дружбе с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

«Когда ты находишь кого-то, кого чувствуешь своей второй половинкой, это лучшее, что может с тобой случиться. Я очень люблю Паулу. Мы дружим уже три или четыре года, она невероятный человек. Очень важно иметь друзей в туре. Когда ты находишь кого-то, кто, по твоему мнению, является твоей половинкой, это лучше всего. Я надеюсь, что она вернётся в топ и перестанет страдать от травм», — сказала Соболенко в интервью Punto de Break.

Ранее в этом месяце Соболенко забавно отреагировала на признание Бадосы, что Жабер является её лучшей подругой в туре, заявив, что испанская теннисистка её потеряла.

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