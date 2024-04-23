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Хачанов рассказал, с чем было связано его отсутствие на турнире в Барселоне

Хачанов рассказал, с чем было связано его отсутствие на турнире в Барселоне
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Российский теннисист, 17-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о своей форме в преддверии грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

«Всё в порядке, спасибо. Она опять чуть-чуть побаливала после американской серии, возвращаясь к той травме в том году. Просто нагрузился чуть побольше, наверное, и из-за этого начало отдавать в левое бедро. Поэтому я взял время, чтобы отдохнуть, восстановиться, потренироваться и уже подготовиться к предстоящим большим турнирам», — сказал Хачанов в интервью на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!».

Напомним, сейчас в Испании проходит серия крупных теннисных турниров. В воскресенье, 21 апреля, завершился турнир категории ATP-500 в испанской Барселоне (Карен Хачанов не принимал в нём участия из-за травмы), победителем которого стал норвежский теннисист Каспер Рууд, а с 24 апреля по 5 мая состоятся соревнования серии «Мастерс» в Мадриде.

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Фото: Карен Хачанов на футбольном матче «Реал» — «Барселона»
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