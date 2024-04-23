Андрееску рассказала о главной цели на сезон после восстановления из-за травмы

23-летняя канадская теннисистка, чемпионка US Open – 2019 Бьянка Андрееску рассказала о главной цели на оставшуюся часть сезона.

«Какая у меня цель на сезон? Я хочу сыграть на Олимпийских играх. Это будут мои первые Игры. Я мечтаю поучаствовать там, особенно после серьёзной травмы», — написала Андрееску в своих социальных сетях.

Напомним, спортсменка не принимает участие в официальных соревнованиях с августа 2023 года из-за тяжёлой травмы. Последним матчем перед долгой паузой для канадской теннисистки стал первый круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Тогда Андрееску в двух сетах проиграла Камиле Джорджи из Италии.

Позднее теннисистке диагностировали стрессовый перелом кости позвоночника, из-за чего она снялась с хардового турнира категории «Большой шлем» US Open и не играла больше восьми месяцев.