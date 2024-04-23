Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрееску рассказала о главной цели на сезон после восстановления из-за травмы

Андрееску рассказала о главной цели на сезон после восстановления из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

23-летняя канадская теннисистка, чемпионка US Open – 2019 Бьянка Андрееску рассказала о главной цели на оставшуюся часть сезона.

«Какая у меня цель на сезон? Я хочу сыграть на Олимпийских играх. Это будут мои первые Игры. Я мечтаю поучаствовать там, особенно после серьёзной травмы», — написала Андрееску в своих социальных сетях.

Напомним, спортсменка не принимает участие в официальных соревнованиях с августа 2023 года из-за тяжёлой травмы. Последним матчем перед долгой паузой для канадской теннисистки стал первый круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). Тогда Андрееску в двух сетах проиграла Камиле Джорджи из Италии.

Позднее теннисистке диагностировали стрессовый перелом кости позвоночника, из-за чего она снялась с хардового турнира категории «Большой шлем» US Open и не играла больше восьми месяцев.

Материалы по теме
Свёнтек — лидер рейтинга WTA 100 недель. Кому удавалось быть первой ракеткой мира дольше?
Истории
Свёнтек — лидер рейтинга WTA 100 недель. Кому удавалось быть первой ракеткой мира дольше?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android