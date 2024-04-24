Алькарас: трудно поверить, что Беллингему 20 лет. Он один из лучших футболистов мира

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением об английском футболисте «Реала» Джуде Беллингеме. Ранее Алькарас вручил Беллингему награду «Прорыв 2023 года» на премии Laureus World Sports Awards.

«Мне трудно поверить, что Джуду 20 лет. Думаю, если он не лучший футболист в мире, то один из лучших. Энергия, которую он передаёт всем на поле и за его пределами, невероятна. Я уважаю Джуда. Здорово, что он в «Реале», — приводит слова Алькараса Eurosport.

Напомним, в голосовании спортивных журналистов Беллингем опередил американскую теннисистку Кори Гауфф, колумбийскую футболистку Линду Кайседо, британского легкоатлета Джоша Керра, испанскую футболистку Сальму Паральюэло и китайского пловца Цинь Хайяна.