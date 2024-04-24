Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер: сезон длинный, у меня будет шанс обойти Джоковича в рейтинге ATP

Синнер: сезон длинный, у меня будет шанс обойти Джоковича в рейтинге ATP
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о борьбе с сербским спортсменом Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP.

«Я знаю, сколько очков разделяет нас с Новаком в рейтинге, но сейчас я не ищу возможности стать первой ракеткой. Я буду рад выступить на стольких турнирах, на скольких смогу. Если моё состояние и мой игровой уровень будут в порядке, посмотрим, что покажут цифры. Сезон длинный, и у меня будет шанс обойти Джоковича», — приводит слова Синнера Marca.

Напомним, Синнер выступит на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который проходит с 24 апреля по 5 мая. Итальянец начнёт свой путь на турнире со второго круга. Джокович ранее снялся с этих соревнований.

Материалы по теме
«Я настроен на победу». Синнер — о предстоящем «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android