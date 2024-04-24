Синнер: сезон длинный, у меня будет шанс обойти Джоковича в рейтинге ATP

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о борьбе с сербским спортсменом Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP.

«Я знаю, сколько очков разделяет нас с Новаком в рейтинге, но сейчас я не ищу возможности стать первой ракеткой. Я буду рад выступить на стольких турнирах, на скольких смогу. Если моё состояние и мой игровой уровень будут в порядке, посмотрим, что покажут цифры. Сезон длинный, и у меня будет шанс обойти Джоковича», — приводит слова Синнера Marca.

Напомним, Синнер выступит на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который проходит с 24 апреля по 5 мая. Итальянец начнёт свой путь на турнире со второго круга. Джокович ранее снялся с этих соревнований.