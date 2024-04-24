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Янник Синнер высказался о значимости Олимпиады и турниров «Большого шлема»

Янник Синнер высказался о значимости Олимпиады и турниров «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о значимости Олимпийских игр и турниров «Большого шлема».

«Трудно сказать, что важнее — Олимпиада или «Большой шлем». Конечно, Игры проводятся раз в четыре года, и я не был на Олимпиаде в Токио. Я буду рад оказаться в Париже, потому что там будет возможность пожить со спортсменами из других дисциплин и понять, какие они, как работают, как думают. Но турниры «Большой шлема» тоже очень важны. Все турниры, на которых я могу выступить, приветствуются. Я спокоен на этот счёт», — приводит слова Синнера Marca.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Победителем прошлой Олимпиады в мужском одиночном разряде является немец Александр Зверев.

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