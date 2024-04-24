Синнер — о теннисе: повезло, что хобби стало моей работой

Вторая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о машине, которую приобрёл после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2024, и высказался об отношении к теннису.

«Да, после победы на Australian Open я подарил себе хорошую Audi. Для меня не всё упирается в деньги. Я из обычной семьи и знаю, чего стоит на это заработать. Я играю в теннис не ради денег, а потому, что люблю этот вид спорта. Мне повезло, что моё хобби стало моей работой», — приводит слова Синнера Marca.

Напомним, победа на Australian Open — 2024 стало первой для Янника Синнера на турнирах «Большого шлема». В финале соревнований итальянский теннисист обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.