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Алибек Качмазов стартовал с победы на челленджере в Шэньчжэне

Алибек Качмазов стартовал с победы на челленджере в Шэньчжэне
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261-я ракетка мира 21-летний российский теннисист Алибек Качмазов одержал победу над представителем Японии Хироки Морией (334-й в рейтинге ATP) в матче 1/16 финала турнира серии «челленджер» в Шэньчжэне (Китай). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Качмазов в этой встрече девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Мории три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12. Ранее спортсмены не встречались на соревнованиях.

В следующем раунде соревнований в Китае Алибек Качмазов встретится с представителем Австралии Джеймсом Маккейбом, занимающим 365-е место в рейтинге.

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