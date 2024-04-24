Сафиуллин проиграл Уайлду на старте «Мастерса» в Мадриде

42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в первом круге грунтового «Мастерса» в Мадриде.

63-я ракетка мира из Бразилии одолел россиянина со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За время встречи Сафиуллин выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из двух и допустил восемь двойных ошибок. Его соперник не допустил ни одной двойной ошибки, подал девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде турнира в Испании Уайлд встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти (28). Ранее Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира в Барселоне, проиграв испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 6:7 (8:10).