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Сафиуллин проиграл Уайлду на старте «Мастерса» в Мадриде

Сафиуллин проиграл Уайлду на старте «Мастерса» в Мадриде
Роман Сафиуллин
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42-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в первом круге грунтового «Мастерса» в Мадриде.

63-я ракетка мира из Бразилии одолел россиянина со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За время встречи Сафиуллин выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из двух и допустил восемь двойных ошибок. Его соперник не допустил ни одной двойной ошибки, подал девять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Мадрид (м). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 13:55 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд

В следующем раунде турнира в Испании Уайлд встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти (28). Ранее Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира в Барселоне, проиграв испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 6:7 (8:10).

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