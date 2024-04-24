Гауфф: играть для себя гораздо легче, чем для других. Невозможно удовлетворить всех

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала об отношении к ожиданиям и давлению со стороны болельщиков.

«Играть для себя гораздо легче, чем для других. Я поняла, что невозможно удовлетворить всех. Моя цель — расслабиться, получать удовольствие и играть с меньшим давлением. Я знаю, что позже в этом году люди начнут говорить о защите титула на US Open. Меня это не беспокоит. Если бы могла выиграть каждый матч, я бы так и делала. Но я не могу. У людей не каждый рабочий день складывается хорошо. Мы просто должны быть более благосклонны друг к другу», — приводит слова Гауфф Time.

Напомним, Гауфф выступит на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который проходит с 23 апреля по 4 мая. Американская спортсменка начнёт свой путь на турнире со второго круга. На этой стадии соревнований Гауфф сыграет с представительницей Нидерландов Аранчей Рус.