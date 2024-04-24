Даниил Медведев подвёл первые итоги своего сотрудничества с Жилем Симоном

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё сотрудничество с французом Жилем Симоном, которое началось на старте сезона 2024.

«Симон пытается внести что-то новое в мою игру, о чём, может быть, я и думал, но не понимал, как мне следует воплотить это на корте. Жиль объясняет мне, как я могу это сделать. Для меня это важно, потому что во время матча у тебя нет слишком много времени на размышления. Более того, реакция. Я должен быть очень умным, чтобы не слишком задумываться над тем, что мне говорит Симон. Возможно, слишком много думаю об этом на тренировках, но не во время игры. Перед стартом Монте-Карло Жиль находился там, мы много говорили с ним о грунте. Может быть, я слишком много думал о своём следующем ударе, о том, что мне нужно делать, хотя на самом деле нужно было просто больше играть. Так что это очень интересно. Сейчас думаю, что всё работает довольно хорошо. Я с нетерпением жду возможности узнать больше», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Мадриде.