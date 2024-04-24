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«В Мадриде все улыбаются». Арина Соболенко опубликовала свежие фото

«В Мадриде все улыбаются». Арина Соболенко опубликовала свежие фото
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фото с прогулки по Мадриду (Испания).

«В Мадриде все улыбаются», — подписала солнечные фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В Мадриде Соболенко выступит на грунтовом турнире категории WTA-1000, на котором посеяна под вторым номером. Первой соперницей белоруски станет победительница матча Магда Линетт (Польша) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

Важно отметить, что Соболенко является действующей чемпионкой престижных соревнований в Мадриде. Причём в прошлом году Арина повторила свой успех 2021 года. В более свежем финале Соболенко со счётом 6:3, 3:6, 6:3 обыграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек (1).

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