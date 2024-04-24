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Аслан Карацев потеряет почти 40 позиций в мировом рейтинге после поражения в Мадриде

Аслан Карацев потеряет почти 40 позиций в мировом рейтинге после поражения в Мадриде
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист Аслан Карацев значительно упадёт в рейтинге ATP после поражения на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, в матче первого круга Карацев (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану. Нельзя не отметить, что в первом сете Карацеву не удалось реализовать сразу 11 сетболов. Этот матч стал для Аслана первым с начала января, россиянин выбыл из тура из-за травмы колена, полученной в Брисбене (Австралия).

Мадрид (м). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 17:25 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 2
7 8 		7 7
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Карацев потеряет в рейтинге почти 370 очков, так как должен был защищать прошлогодний полуфинал Мадрида. В данный момент в лайв-рейтинге Аслан находится на 86-й строчке (это -38 позиций).

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