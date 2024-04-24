Аслан Карацев потеряет почти 40 позиций в мировом рейтинге после поражения в Мадриде

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист Аслан Карацев значительно упадёт в рейтинге ATP после поражения на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, в матче первого круга Карацев (48-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7) уступил 37-й ракетке мира представителю Венгрии Фабиану Марожану. Нельзя не отметить, что в первом сете Карацеву не удалось реализовать сразу 11 сетболов. Этот матч стал для Аслана первым с начала января, россиянин выбыл из тура из-за травмы колена, полученной в Брисбене (Австралия).

Карацев потеряет в рейтинге почти 370 очков, так как должен был защищать прошлогодний полуфинал Мадрида. В данный момент в лайв-рейтинге Аслан находится на 86-й строчке (это -38 позиций).