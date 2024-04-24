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«Мой любимый город». Алина Корнеева опубликовала свежие фото из Москвы

«Мой любимый город». Алина Корнеева опубликовала свежие фото из Москвы
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 153-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева опубликовала в социальных сетях свежие фото из Москвы.

Ранее стало известно, что Корнеева перенесла операцию на кисти из нестабильности сухожилия. На опубликованных фото Алина позирует в гипсе.

«Московские вайбы. Мой любимый город», — подписала фото Корнеева.

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

Фото: из личного архива Алины Корнеевой

На старте текущего сезона Корнеева впервые в карьере выступила на взрослом мэйджоре. На Открытом чемпионате Австралии Алина успешно преодолела квалификацию, а в основной сетке смогла пройти один круг, обыграв 52-ю ракетку мира испанку Сару Соррибес-Тормо.

В прошлом году Корнеева выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. Позднее Алина завоевала свой первый взрослый титул, разгромив в финале турнира ITF (W-100) в Португалии представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). А в конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF), который прошёл в Чэнду (Китай).

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