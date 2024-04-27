Хачанов и Котов в 3-м круге Мадрида. Павел ушёл с матчболов в марафоне и попал на Синнера

Сегодня, 27 апреля, на супертурнире в Мадриде закончились матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Ранее в этот день, расписание которого оказалось немного скомканным из-за дождя, чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев под закрытой крышей одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди. Подробнее об этой встрече, равно как и об успехах россиянок в парном разряде, читайте в отдельном материале.

В другом не менее интересном матче принимал участие российский теннисист Павел Котов, занимающий 72-е место в рейтинге ATP. Его соперником был австралиец Джордан Томпсон, посеянный под 32-м номером. В первом раунде Томпсон получил bye, а Котов, который ранее никогда не играл с Джорданом, уверенно прошёл испанского квалифаера Альберта Рамос-Виньоласа — 6:3, 6:4.

До дождя соперники успели провести лишь несколько розыгрышей, так что матч закончился уже вечером. В первом сете Котов сразу же отдал свой гейм. Томпсон уверенно держал свою подачу, и всё шло к победе австралийца в партии, но в 10-м гейме он не подал на сет, не реализовав двойной сетбол, — 5:5. Концовка, однако, осталась за Джорданом. Он сделал второй брейк, а потом подал на партию — 7:5 за 59 минут.

Во втором сете теннисисты долгое время шли без брейк-пойнтов. Перевернуть ситуацию смог Котов, который в затяжном 10-м гейме реализовал третий сетбол на приёме — 6:4 за 58 минут. В решающей партии россиянин первым сделал брейк — 3:1. После этого Томпсон перехватил инициативу и забрал четыре гейма подряд. Но при 5:3 Джордан не использовал два матчбола на приёме, и дальше геймы брал уже только Павел. В 12-м гейме он реализовал первый же матчбол на приёме, одержав волевую победу в этом марафонском матче — 5:7, 6:4, 7:5 за 3 часа 18 минут.

В третьем круге Котов сыграет с действующим чемпионом Australian Open, второй ракеткой мира Янником Синнером (1). Тот в своём первом матче на турнире разгромил соотечественника Лоренцо Сонего — 6:0, 6:3.

Карен Хачанов, 16-й сеяный, играл с 36-летним испанским лаки-лузером Роберто Баутиста-Агутом. По личным встречам у них было 6-4 в пользу Баутиста-Агута, но последние две игры, а именно на прошлогоднем «Мастерсе» в Мадриде и на харде в Марселе-2024, остались за Хачановым.

В первом сете ключевым стал шестой гейм, в котором Баутиста-Агут со второй попытки добился брейка. Больше ни у кого из теннисистов не было даже брейк-пойнтов, и в девятом гейме испанец под ноль подал на партию — 6:3 за 40 минут. Хачанову не помогли даже четыре эйса, которые он выполнил в первом сете, так как его соперник в своих геймах действовал чётко.

Во второй партии Карен подтянул подачу (с 52% попадания в первом сете до 80%), увереннее заиграл в обменах, принялся чаще выходить к сетке, а главное — не стал затягивать с брейком, сделав его уже во втором гейме. На своей подаче он не давал Роберто шансов и в девятом гейме сравнял счёт по сетам, закончив эйсом, — 6:3 за 44 минуты.

В решающем сете оба игрока чётко действовали в своих геймах — так, словно это трава, а не грунт (с поправкой на скорость, конечно). Хачанову приходилось бороться не только с соперником, но и выдерживать психологическое давление со стороны зрителей, которые, разумеется, в большинстве своём поддерживали соотечественника.

Россиянин и в 10-м гейме не дрогнул, когда было 4:5, 30:30 на его подаче — другими словами, Баутиста-Агут был в двух очках от победы, пусть и на приёме. В 11-м гейме испанец в долгом розыгрыше пробил в коридор, и Карен заполучил первый в этой партии брейк-пойнт. После этого последовал ещё один изнурительный обмен, и Роберто дрогнул, пробив в сетку, — так Хачанов повёл 6:5 с брейком. Подавая на матч, Карен смог отыграть два брейк-пойнта. Игроки в этих обменах старались особо не рисковать, слишком велика была цена каждого очка. А после второго «ровно» россиянин дважды рискнул в обменах — и оба раза попал в линию! 3:6, 6:3, 7:5 за два с половиной часа — такую тяжёлую волевую победу над неуступчивым оппонентом одержал Хачанов.

В третьем раунде Карен сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили, 22) — Флавио Коболли (Италия).

А в женской сетке начались матчи третьего круга. Людмила Самсонова (15) вышла на корт с финалисткой US Open — 2017 Мэдисон Кис (18). По личным встречам Кис вела со счётом 2-1. Людмила одержала единственную победу над ней на траве, в Берлине-2021 — это был её прорывной турнир, где она, будучи теннисисткой второй сотни, сенсационно завоевала титул. У Мэдисон россиянка тогда выиграла в четвертьфинале на тай-брейке третьей партии. Два следующих матча между ними, в Аделаиде-2022 и на US Open — 2023, тоже получились трёхсетовыми, но там сильнее была уже Кис.

В первом сете шла равная борьба до 2:2 включительно. Затем Кис захватила инициативу и под ноль выиграла два гейма — 4:2. В седьмом гейме она ещё раз взяла подачу Самсоновой, а в восьмом спаслась с двойного брейк-пойнта, после чего использовала второй сетбол — 6:2 за 32 минуты. В этой партии американка сделала 15 виннерсов и допустила всего четыре невынужденные.

В первой половине второго сета теннисистки без брейков дошли до 3:3, хотя брейк-пойнты были у каждой. А в концовке Мэдисон была лучше Людмилы и, дважды взяв её подачу, одержала уверенную победу — 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут.

Это поражение стало для Самсоновой пятым в последних шести матчах. Единственную победу на этом отрезке она одержала над четырёхкратной чемпионкой ТБШ Наоми Осакой во втором круге Мадрида. А до этого Людмила уступила Маркете Вондроушовой в 1/8 финала Дубая, той же Осаке в Индиан-Уэллсе, Юлии Путинцевой в Майами и Анастасии Потаповой в Штутгарте.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».