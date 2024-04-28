«Рот закрой». Медведев устроил жёсткий конфликт со зрителями на турнире в Мадриде в 2021-м

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев не слишком удачно выступает на «Мастерсе» в Мадриде. В прошлом году Даниил дошёл здесь до четвёртого раунда, что пока является его лучшим результатом в столице Испании за карьеру. Это не значит, что у Медведева нет шансов преуспеть в Мадриде. «Мастерс» в Риме в сезоне-2023 – яркое тому доказательство. Даниил взял на нём титул, хотя перед этим вообще не добирался дальше второго раунда.

На ныне проходящем турнире в Мадриде Медведев стартовал с волевой победы над итальянцем Маттео Арнальди (2:6, 6:4, 6:4). Примечательно, что Даниил оставался спокойным, даже с учётом непросто складывавшегося матча. Нужно продолжать в том же духе и не допускать подобного тому, что случилось в 2021 году. Тогда Медведев ввязался в споры с болельщиками на трибунах и сенсационно проиграл чилийцу Кристьяну Гарину (4:6, 7:6, 1:6) в третьем круге «Мастерса» в Испании.

Сезон-2021 всё ещё проходил под знаком пандемии коронавируса. Многие турниры вернулись в календарь, в том числе «Мастерс» в Мадриде, отменённый в 2020-м. При этом действовали жёсткие карантинные правила, а у некоторых теннисистов продолжали выявлять заболевание, в том числе у Даниила Медведева. Российский теннисист сдал положительный тест на коронавирус во время «Мастерса» в Монте-Карло, из-за чего пропустил турнир. Даниил тогда был второй ракеткой мира и имел шансы сместить Новака Джоковича с первой строчки в случае успешного выступления на грунтовых турнирах. Да, это выглядело маловероятным сценарием с учётом нелюбви Медведева к грунту, но всё-таки пропуск Монте-Карло стал обидным исходом для россиянина. Из-за пропуска «Мастерса» в Монако он пропустил вперёд Рафаэля Надаля и опустился на третье место в рейтинге ATP, что ещё больше отдалило его от статуса первой ракетки, которого он впервые достиг только в феврале 2022-го после победы на US Open и выхода в финал Australian Open.

Медведев перенёс коронавирус и вернулся на корт на «Мастерсе» в Мадриде, где ранее выступал дважды (2018, 2019) и неизменно вылетал в первом раунде. В 2021-м Даниил вошёл в число сеяных и стартовую стадию пропустил. А во втором раунде добыл свою первую победу в столице Испании, обыграв местного теннисиста Алехандро Давидович-Фокину (4:6, 6:4, 6:2).

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Мадриде в 2021-м Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

После проигранного первого сета Медведев ударил ракеткой по корту и сказал: «Я не хочу играть на этом покрытии!».

Судья попросил Даниила не портить корт ударами ракеткой, россиянин ответил: «Корт уже плохой. Он уже испорченный. Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже повреждённый».

Этот небольшой срыв не помешал Медведеву. Даниил добыл волевую победу, прервав серию из шести поражений на грунте. После матча с Давидович-Фокиной россиянин даже написал на камере: «Люблю грунт».

В следующей игре выплеск эмоций привёл к куда худшим последствиям. Медведев проиграл Кристьяну Гарину (4:6, 7:6, 1:6) в третьем круге. После того как Гарин сделал брейк и повёл 3:1 в решающем сете, Медведев поругался со зрителями на трибуне и по-русски сказал одному из них: «Рот закрой».

Медведев продолжил говорить по ходу гейма.

«Как твоя жалкая жизнь?» — спросил Даниил у зрителя.

Даниил Медведев спорит со зрителями в Мадриде Фото: Кадр из трансляции

Кроме того, Даниил ещё несколько раз попросил ненавистных болельщиков «заткнуться». Медведеву дали предупреждение. Россиянину не понравилось объяснение судьи, за что именно он его получил. Рефери сказал, что не знал, что зрители мешали Медведеву.

«Я понимаю, что должен получить предупреждение, но объяснение очень плохое. Мы играем на корте 2 часа и 14 минут, а ты говоришь, что ничего не знал? Это глупо. Это глупо. Это глупо. Надеюсь, у них нет денег на следующий матч. Готов поспорить, у них нет денег», — ответил Даниил.

Точно неизвестно, каким образом зрители вывели Медведева из себя. Возможно, имела место умышленная провокация. По крайней мере, один из не понравившихся Даниилу болельщиков сидел в телефоне и словно в режиме онлайн писал о конфликте с теннисистом в соцсетях.

Зрители, которые вывели из себя Даниила Медведева Фото: Кадр из трансляции

Медведев более-менее успокоился, но после этой перепалки не взял ни одного гейма и проиграл матч. Гарин, получивший в Мадриде 16-й номер посева, одержал вторую победу над игроком топ-10 в карьере. В 2019-м он выиграл свой первый матч с представителем десятки: в Мюнхене прошёл Александра Зверева, но потом проиграл шесть встреч подряд. Возможно, его ждало бы и седьмое поражение подряд с представителями топ-10, если бы Медведев лучше контролировал свои эмоции.

С течение времени Даниил всё больше осознавал необходимость проявлять сдержанность на корте. Срывы иногда бывают, как во время жёстких споров с судьями на недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло, но Медведев старается избегать подобного.

«Ошибки случаются, я допускаю их на корте и признаю их. Это бывает со всеми. В моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, и я не жалею о случившемся. Это то, что произошло. Я так отреагировал на ситуацию, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы я отреагировал иначе. Посмотрим, что будет в следующий раз. Я ничего не могу обещать, но надеюсь, что смогу больше сосредоточиться на игре, а не на ошибках», — сказал Медведев в интервью Punto de Break перед стартом «Мастерса» в Мадриде в этом году.

Очень важно, чтобы Медведев действительно в большей степени концентрировался на игре и не отвлекался на различные посторонние факторы. Тогда он вполне способен преуспеть в Мадриде. Возможно, выиграть его по аналогии с Римом год назад или как минимум показать лучший результат в карьере, преодолев стадию четвёртого раунда.