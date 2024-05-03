Организаторы и фанаты недоумевали. Как Агасси получил титул в Мадриде, не выходя на корт

«Мастерс» в Мадриде имеет относительно небогатую историю по сравнению с другими крупными турнирами данной категории в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Риме и других городах. Столица Испании получила право на проведение соревнования только в 2002 году. Тогда бывший профессиональный теннисист и успешный бизнесмен Ион Цириак решил воплотить свою давнюю мечту стать организатором престижного турнира. Он купил у ATP лицензию на проведения «Мастерса» в Мадриде, который заменил в календаре Штутгарт. Цириак не просто с нуля запустил топовый турнир, но и параллельно запустил промокампанию по проведению Олимпиады-2012 в столице Испании.

«Я надеюсь, что буду иметь хотя и не самый большой, но самый лучший турнир в мире», – заявил Цириак.

Всеми своими действиями Цириак старался оправдать эти слова. В 2004-м для популяризации турнира он даже привлёк ярких девушек из модельных агентств в качестве болгёрл, но для начала была построена «Мадрид Арена», которая вмещала около 12 тыс. зрителей. С 14 по 20 октября 2002 года она приняла первый «Мастерс» в столице Испании. На хардовый турнир с призовым фондом $ 2,328 млн съехались почти все сильнейшие теннисисты. Первая ракетка мира из Австралии Ллейтон Хьюитт не играл из-за простуды, но идущие следом за ним в рейтинге американец Андре Агасси, немец Томми Хаас, россиянин Марат Сафин и британец Тим Хенмэн прибыли в Мадрид.

Андре Агасси на «Мастерсе» в Мадриде в 2002-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Особое значение турнир имел для 32-летнего Агасси, который хотел сместить Хьюитта и завершить год в качестве самой возрастной первой ракетки мира в истории тенниса (в конечном счёте задуманное не удалось сделать, и Ллейтон остался лидером). Кроме того, Андре интриговал сам факт выступления в Мадриде.

«Это для меня удивительно. На закате карьеры нашёлся город, в котором я никогда не выступал. Да ещё такой крупный, как Мадрид», — утверждал Агасси.

Удивительным образом Хаас, Сафин и Хенмэн синхронно вылетели уже во втором раунде. Это заметно упростило задачу завоевания титула для Агасси, который на пути в финал обыграл соотечественника Яна-Майкла Гэмбилла (6:4, 6:4), испанцев Фелисьяно Лопеса (7:6, 6:7, 7:5) и Хуан-Карлоса Ферреро (6:3, 6:2), а также француза Себастьяна Грожана (6:4, 3:6, 6:4).

Соперником Агасси по решающему матчу стал 11-й сеяный чех Иржи Новак. Иржи в целом по турниру шёл более уверенно, хотя тоже дважды отдавал оппонентам сеты. Зато в полуфинале он легко обыграл француза Фабриса Санторо (6:2, 6:4) всего лишь за 67 минут и потратил явно меньше сил, чем Агасси в противостоянии с Грожаном.

Андре считался фаворитом финала, но ожидалось, что более свежий и на пять лет младший Новак как минимум навяжет ему серьёзное сопротивление. Ион Цириак, Жерар Цобанян (президент турнира в Мадриде) и Маноло Сантана (директор) сделали всё возможное, чтобы на решающий матч дебютного «Мастерса» в столице Испании были распроданы все билеты. Но в итоге разочарование ждало как руководителей соревнований, так и любителей тенниса.

Агасси получил титул, не выходя на корт. Иржи Новак снялся с финального матча незадолго до его старта из-за растяжения мышц правой ноги. Иржи извинился и заявил, что чувствовал боль ещё во время игры с Санторо в полуфинале. Он надеялся, что к решающему матчу всё будет нормально, но ситуация только усугубилась, и он не нашёл в себе сил выйти на корт.

Цириак, Цобанян и Сантана на церемонии награждения Агасси впервые за неделю выглядели разочарованными и недоумевающими. Всё-таки они ожидали увидеть напряжённую битву. Сам Андре тоже явно не был чрезвычайно рад подобному титулу, поскольку предпочитал взять его в честном бою.

Иржи Новак и Андре Агасси на церемонии несостоявшегося финала «Мастерса» в Мадриде Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Для Агасси это была 15-я победа на «Мастерсе» за карьеру (на тот момент рекорд для ATP-тура) и третья в сезоне после Майами и Рима. Единственный действующий теннисист, выигравший все четыре турнира «Большого шлема», также взял семь из девяти турниров серии «Мастерс»: все, кроме весенних соревнований на грунтовых кортах в Монте-Карло и Гамбурге, куда он часто просто не приезжал, предпочитая в апреле участвовать в более мелких турнирах в США на этом покрытии или просто проводить время со своей возлюбленной Штеффи Граф, с которой он поженился в октябре 2001 года и тогда же дождался появления на свет сына Джейдена. Агасси продолжал покорять выдающиеся достижения в 32 года. В момент, когда на год младший принципиальный соперник Пит Сампрас прекратил выступления и всерьёз думал завершить карьеру.

«Думаю, я получил дополнительную мотивацию приехать в Монте-Карло и Гамбург, чтобы попытаться взять там титулы. Но для победы многое должно совпасть. Есть вопросы планирования и решений по поводу моей личной жизни, которые я вынужден принимать в течение года. Хотя титулы на всех «Мастерсах» — цель, которую я хотел бы реализовать. Я знаю, что Пит может завершить карьеру, но меня подобные мысли не вдохновляют. Я думаю, что в этом отношении мы находимся в двух совершенно разных позициях. Моё тело выдерживает нагрузки, поэтому не буду делать никаких прогнозов. Я понятия не имею, как долго смогу играть на высоком уровне. Но ментально я по-прежнему полон решимости стать лучше и побеждать», — заявил Агасси на пресс-конференции в Мадриде.

Андре Агасси на пресс-конференции после финала «Мастерса» в Мадриде в 2002-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вряд ли уместно обвинять Иржи Новака в «испорченном финале», хотя некоторые болельщики считали, что чех мог бы хотя бы попытаться выйти на корт и сыграть с Агасси. Всё-таки речь о финале крупного турнира, тем более дебютного в Мадриде. Всё выглядело не совсем так, как снятие Янника Синнера и Даниила Медведева из-за травм до и во время четвертьфиналов в этом году.

Очень редко решающие матчи на таком уровне вообще не проводятся. Нечто подобное было в 1998-м, когда испанец Альберт Коста из-за проблем со здоровьем не смог сыграть в финале с чилийцем Марсело Риосом. Большой резонанс также вызвало снятие Роджера Федерера с финала Итогового-2014 с Новаком Джоковичем, что очень не понравилось его сопернику по полуфиналу Стэну Вавринке.

В общем, финал первого «Мастерса» в Мадриде не состоялся. Но в целом дебютный турнир можно назвать успешным. За неделю арену в столице Испании посетили 103 876 зрителей — седьмой лучший результат в сезоне-2002 с учётом турниров «Большого шлема». При этом Цириак пообещал всем обладателям билетов на несостоявшийся финал бесплатные пропуска на «Мастерс» в следующем году, что выглядело не самым плохим решением в сложившейся ситуации.