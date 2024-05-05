Камбэк Рублёва! Андрей выиграл второй «Мастерс» и в третий раз подряд взял титул на Пасху

Сегодня, 5 мая, на супертурнире в Мадриде состоялся финал в мужском одиночном разряде. Его участниками стали российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под седьмым номером, и бывшая шестая, а ныне 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, представляющий Канаду. Рублёв в полуфинале без особых проблем расправился с Тейлором Фритцем (6:4, 6:3), а Оже-Альяссим прошёл Иржи Легечку, после того как тот при счёте 3:3 в первом сете снялся из-за травмы.

Путь Оже-Альяссима по сетке заслуживает отдельного описания. На пути к финалу канадец, не будучи сеяным, прошёл шесть раундов, и в трёх случаях не обошлось без снятий его соперников. И это лишь второй случай с 1990 года в мужском теннисе, когда игрок добрался до решающего матча на трёх снятиях либо отказах. В 2016 году подобным достижением отметился Новак Джокович на US Open.

Что касается Феликса, то в этот раз он не играл четвертьфинал, так как Янник Синнер ещё до матча снялся из-за травмы бедра. В третьем круге игру с канадцем не смог закончить Якуб Меншик, снявшийся при 1:6, 0:1 не в свою пользу, а в полуфинале, как уже было сказано, снялся Легечка. В то же время язык не поворачивается сказать, что Оже-Альяссим не заслужил финала. В четвёртом круге он без потери сета обыграл пятого сеяного Каспера Рууда (6:4, 7:5), а ведь норвежец очень силён на грунте.

Счёт личных встреч был 4-1 в пользу Рублёва, в том числе 1-0 на грунте. Он выигрывал у Оже-Альяссима в Умаге-2018, в Аделаиде-2020, в Марселе-2022 и в Роттердаме-2024. Оже-Альяссим одержал свою единственную победу над Андреем в Роттердаме-2022. Почти все матчи были трёхсетовыми, и лишь финал Марселя россиянин взял в двух партиях, но тоже в упорной борьбе — 7:5, 7:6 (7:4).

Что сказали участники финала перед матчем

Несмотря на хорошую статистику, перед финалом Рублёв заявил, что не считает себя фаворитом. «Я буду фаворитом, потому что сыграю с теннисистом, который не входит в топ-30? Нет, я на это не смотрю. Потому что знаю, что Феликс входил в десятку лучших. В прошлом году он некоторое время не играл, из-за этого потерял позиции в рейтинге. Но сейчас он играет всё лучше и лучше», — сказал он в интервью на корте после победы в полуфинале.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А Оже-Альяссим понимал, что встреча будет непростой. «С Рублёвым у меня всегда были тяжёлые трёхсетовые бои. Даже в 2018 году, когда я был намного моложе, с ним было очень интересно, но сложно играть. Так что в воскресенье меня ждёт трудная битва.

В этом году у нас был близкий по счёту матч в Роттердаме. Там у меня даже было несколько матчболов. Тогда выиграть не вышло, но, надеюсь, в этот раз у меня получится победить», — сказал он в интервью на корте после победы в полуфинале.

Что говорили эксперты

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский и заслуженный тренер России и финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считали Рублёва фаворитом. «Рублёв — фаворит. Оже-Альяссим тоже неплохо играет, но три матча на отказах — это многовато для одного турнира. Если Андрей будет уверенно играть, будет более стабилен, то он более готов к победе, чем Оже-Альяссим. Но нельзя забывать, что это финал и всё может случиться. При этом Андрей всё равно фаворит», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

«То, как канадец попал в финал, — это просто фантастика. Последние два матча он выиграл на отказе соперника, практически не потратил сил, хотя в предыдущих встречах играл хорошо. Но Андрей все матчи на турнире провёл потрясающе. Он набрал хорошую форму, великолепно двигается, разводит мячи по углам так быстро, что соперники не успевают за ним. Поэтому для меня он фаворит», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Для Рублёва этот финал стал вторым в сезоне (после титула в Гонконге в январе) и 25-м в карьере. Андрей в пятый раз за карьеру выступал в решающем матче на «Мастерсе», причём из предыдущих четырёх он выиграл только один — на грунте Монте-Карло в прошлом году. А Оже-Альяссим, выигравший до этого пять турниров на уровне ATP, проводил главный на данный момент матч своей жизни. Ранее Феликс никогда не забирался столь далеко на «Мастерсах».

Феликс Оже-Альяссим Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Рублёв плохо вошёл в этот финал. В первом гейме он допустил две двойные ошибки и под ноль отдал свою подачу. Оже-Альяссим легко подтвердил брейк, закончив эйсом, — 2:0. Третий гейм россиянин с грехом пополам всё же взял, несмотря на третью двойную ошибку в самом начале и брейк-пойнт.

Какое-то время у Андрея вообще ничего не клеилось: в пятом гейме он ещё раз отдал свою подачу, в шестом Феликс вёл 4:1, 40:0… Тут вдруг в игре наступил небольшой перелом. Рублёв принялся регулярно переигрывать соперника на задней линии, взял на приёме пять очков подряд, отыграв таким образом один брейк, потом забрал и свой гейм. Но окончательно перевернуть ситуацию и отыграть второй брейк не смог. Партия могла закончиться ещё в девятом гейме, когда Андрей подавал при 3:5 не в свою пользу. Но тогда россиянин отыграл сетбол эйсом. А в 10-м гейме Оже-Альяссим подал на сет. Канадец позволил оппоненту выйти на брейк-пойнт, но отыгрался за счёт подачи и в итоге забрал партию — 6:4 за 48 минут.

Во втором сете брейк-пойнтов поначалу ни у кого не было. Ближе к ним был Рублёв, но в четвёртом гейме Оже-Альяссим спас свою подачу с 0:30 — россиянин стал ошибаться в неподходящие моменты. В шестом гейме Андрей вышел на брейк-пойнт, но упустил его. После «ровно» он сорвал удар и впервые в матче выплеснул эмоции, что-то прокричав. А следующий розыгрыш также остался за Феликсом — 3:3.

Андрей Рублёв в финале с Феликсом Оже-Альяссимом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Почти до самого конца партии соперники не давали друг другу шансов в своих геймах. В восьмом гейме Оже-Альяссим сделал две двойные ошибки, но за исключением этого его подача была вполне на уровне. А в 12-м гейме Рублёв смог перевести матч в решающий сет! Феликс, подавая при 5:6, принялся срывать удары и не смог обеспечить себе тай-брейк — 7:5 в пользу Андрея за 54 минуты.

В третьей партии Рублёв под ноль взял первый гейм, а во втором дважды был близок к брейку, но не воспользовался своими шансами. Оже-Альяссим изрядно нервничал, долго готовился буквально к каждой подаче, и в какой-то момент судья на вышке выписал ему предупреждение за затяжку времени. Но это не помешало канадцу забрать этот 12-минутный гейм — 1:1. В четвёртом гейме россиянин заработал двойной брейк-пойнт, но и тут не смог реализовать его, в том числе и из-за очередного эйса от канадца (всего их у Феликса оказалось 14 против семи у Андрея).

Свою подачу в это время Рублёв брал под ноль. В восьмом гейме Андрей не использовал ещё один брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол), уже пятый. Так счёт стал 4:4. На переходах, то есть после нечётных геймов, Оже-Альяссиму регулярно массировали бёдра, но медицинский перерыв он не брал. К счастью, Рублёв смог избежать напряжённой концовки. В 11-м гейме он привычно подал под ноль, а в 12-м Оже-Альяссим дрогнул. Он допустил двойную, после которой счёт стал 30:30, затем в долгом обмене ошибся по длине и закончил ещё одной двойной — 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Андрея за 2 часа 49 минут.

Вот так Рублёв завоевал второй титул в сезоне и 16-й в карьере. Андрей во второй раз в карьере выиграл «Мастерс». В ближайший понедельник он поднимется на две строчки в рейтинге ATP и станет шестой ракеткой мира, потеснив Каспера Рууда и Стефаноса Циципаса. Оже-Альяссим отыграет 15 строчек и вернётся в топ-20. Рублёв за турнир заработал € 963 225 призовых, а его соперник по финалу — € 512 260.

И напоследок забавный факт: Рублёв в третий раз подряд завоевал титул на Пасху. 24 апреля 2022 года Андрей повесил «баранку» Новаку Джоковичу в финале Белграда (6:2, 6:7, 6:0), а 16 апреля 2023 года выиграл тот самый «Мастерс» в Монте-Карло, одержав волевую победу над Хольгером Руне (5:7, 6:2, 7:5).

В следующие две недели пройдёт супертурнир в Риме, также на грунте. У мужчин титул предстоит защищать Даниилу Медведеву, а у женщин — Елене Рыбакиной. Жеребьёвка обеих одиночных сеток состоится в понедельник, 6 мая, и начнётся в 12:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».