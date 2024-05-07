Ужасный пожар в отеле. Топ-теннисисты чуть не погибли перед «Мастерсом» в Риме в 2004-м

Турнир в Риме проводится с 1930 года и имеет богатую историю. Он является одним из самых престижных в мужском и женском теннисе. Игрокам очень нравится приезжать в столицу Италии, где есть множество достопримечательностей и красивых мест.

Зачастую теннисисты покидают Рим с приятными воспоминаниями, но в 2004-м наблюдалась иная ситуация. Марат Сафин, Энди Роддик и ещё несколько известных игроков едва не стали жертвами пожара в гостинице.

Раньше мужской и женский турниры в Риме проводились не одновременно, а с разницей в неделю. 20 лет назад первым предстояло выступить представителям ATP-тура с 3 по 10 мая. Теннисисты приехали в столицу Италии заранее и поселились в отелях.

Американец Энди Роддик, россиянин Марат Сафин, немец Томми Хаас, голландец Шенг Схалкен, белорус Максим Мирный, аргентинец Мариано Сабалета, итальянец Филиппо Воландри и некоторые другие игроки в качестве места проживания выбрали пятизвёздочный Grand Hotel Parco dei Principi, который находится в пяти минутах ходьбы от галереи Боргезе, в 10 – от Пьяцца-дель-Пополо, в 30 – от Испанской лестницы, а в часе пешком располагается знаменитый Колизей. Многие спортсмены приятно коротали время в процессе подготовки к «Мастерсу» возле достопримечательностей. В частности, первая ракетка Италии Воландри поиграл в теннис с недавно ставшим первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером возле Колизея. Это случилось уже после пожара в гостинице, Филиппо старался таким образом отвлечься от инцидента. Хотя перед этим ему пришлось пережить неприятный момент, пусть он и не был главным пострадавшим.

Филиппо Воландри и Роджер Федерер играют в теннис возле Колизея Фото: Franco Origlia/Getty Images

1 мая 2004 года в 5:15 утра по местному времени в гостинице Parco dei Principi начался пожар. Огонь возник в номере на четвёртом этаже и быстро распространился по всему зданию. Полиция задержала двух молодых девушек из США, которые только вернулись в отель после бурной вечеринки. Именно в их комнате началось возгорание. Позже их отпустили и сразу же депортировали из Италии.

Пожар и дым привели к эвакуации 350 гостей, в числе которых были Роддик, Сафин, Сабалета, Мирный, Хаас, Схалкен и другие теннисисты. Спортсмены не пострадали, но были жертвы среди других постояльцев отеля. Пожилая пара из Канады задохнулась от дыма в своём номере на третьем этаже. Кроме того, 58-летний гражданин США упал с пятого этажа, когда пытался спуститься вниз по самодельной верёвке из простыней.

В огне сгорели снаряжение и одежда Сафина, но сам российский теннисист не пострадал и успел захватить с собой документы, бумажник и одну ракетку. Его девушка Дарья Жукова и тренер Петер Лундгрен, по словам представителя ATP Николы Арзани, «были в шоке». У Мирного после этого пожара не осталось ничего, кроме спортивных шортов. Хаас выбежал на улицу в одной пижаме. Накануне немец принял снотворное и крепко спал.

Его разбудил звонок тренера, что помогло вовремя эвакуироваться и спастись. Воландри успел быстро выбежать и забрать всё самое ценное, поскольку учуял запах дыма почти сразу: его номер находился прямо над местом возгорания. Роддик жил на шестом этаже, в его номере был большой балкон. Схалкен вместе со своей женой и некоторыми другими постояльцами находился выше. Энди помог Шенгу, его супруге и остальным людям спуститься на него, после чего их спасатели помогли им выбраться на улицу. Целых вещей в номере Роддика и Схалкена тоже не осталось.

В тушении пожара приняли участие 12 пожарных расчётов. Третий этаж Parco dei Principe полностью выгорел. Пожарные оказали первую помощь пострадавшим, многие из которых были госпитализированы. Теннисисты отправились в находящееся рядом посольство Австрии, после чего переселились в другие гостиницы. Некоторые из них позже дали комментарии о случившемся.

«Я проснулся и не мог понять, что это за запах в моём номере. Открыл дверь в коридор и оказался в облаке густого чёрного дыма. Закрыл дверь и выбежал на балкон, который огибал здание. С него я этажом выше увидел Шенга Схалкена – метрах в трёх надо мной. С ним были его жена, четверо американцев и итальянец. Они все спрыгнули с седьмого этажа ко мне на балкон, потому что у них там всё уже было в дыму. Я их поймал. Мыслей в голове в тот момент особо не было, просто инстинкт и адреналин», — заявил Роддик.

Энди Роддик на «Мастерсе» в Риме в 2004-м Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Везде был дым, и на расстоянии полутора метров уже ничего не было видно. Все в панике неслись туда, где, им казалось, был выход. Огонь шёл с трёх разных сторон, окна лопались», — сказал ещё один американский теннисист Робби Джинепри.

«Когда мы открыли дверь в коридор, к нам в комнату забежали четыре человека. Мы оделись, схватили мобильники, чтобы, если что, успеть позвонить близким попрощаться, и выбежали на балкон. С него мы перелезли на шестой этаж. Там мы прождали полтора часа, потому что сначала спасали людей из другого крыла здания. Потом пожарные сняли с крыши мою жену Рики, а ещё полчаса спустя меня и других гостей по лестнице вниз провёл другой спасатель», — говорил Схалкен.

«Мы были на пятом этаже и не знали, откуда идёт огонь. Я побежал вниз, и дым становился всё гуще, дышать было тяжело, но на третьем уже стало полегче. Мне казалось, что я в каком-то дурном фильме», — утверждал Хаас.

На «Мастерсе» в Риме почтили память погибших минутой молчания, а едва ли не все теннисисты из отеля Parco dei Principe в полной мере не оправились от случившегося. 21-летний Роддик проиграл в первом раунде аргентинцу Гильермо Каньясу, после чего вернулся домой в США к родителям и там неделю приходил в себя перед поездкой на «Ролан Гаррос». Хаас тоже выбыл быстро — в стартовом матче уступил квалифаеру Ивану Любичичу. 11-й сеяный Схалкен вылетел во втором раунде, как и Мирный.

Марат Сафин на «Мастерсе» в Риме в 2004-м Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Сафин дошёл до третьего круга, где проиграл чилийцу Николасу Массу. Лучше всех справился с инцидентом Сабалета, который никогда не входил в топ-20 рейтинга ATP, но в Риме в 2004-м добился одного из своих главных достижений в карьере – вышел в полуфинал «Мастерса» и уступил там будущему чемпиону испанцу Карлосу Мойе.

Схалкен заявил, что пожар в Риме сделал его более осторожным: голландец стал проверять эвакуационные выходы в каждом отеле, где останавливался. Остальные теннисисты наверняка тоже уделяли этому вопросу больше внимания. К счастью, ничего подобного с игроками после инцидента в столице Италии на крупных турнирах уже не случалось.