Калинская проиграла украинке на «тысячнике» в Риме. Из сетки выбыла последняя россиянка

Анна ничего не смогла поделать с Элиной Свитолиной, которая перед игрой жаловалась на проблемы с ногой.

В воскресенье, 12 мая, на супертурнире в Риме завершились игры третьего круга в женском одиночном разряде. Изначально в сетке было 11 россиянок, но в 1/16 финала вышла только одна из них, а именно Анна Калинская, посеянная под 23-м номером. Её соперницей стала бывшая третья, а ныне 19-я ракетка мира Элина Свитолина. Во втором раунде и Калинская, и Свитолина учинили разгром конкуренткам. Россиянка отдала лишь три гейма во встрече с Кларой Таусон (6:1, 6:2), а украинка повесила «баранку» Саре Эррани — 6:0, 6:2.

Калинская лишь во второй раз попала в основную сетку «тысячника» в столице Италии. Год назад она остановилась здесь в третьем круге, получив травму в середине первого сета игры с Еленой Рыбакиной. Послужной список Свитолиной куда внушительнее. Элина, ранее никогда не игравшая с Анной, дважды выигрывала этот турнир. Правда, было это давно, в 2017 и 2018 годах, то есть задолго до того, как украинка и её муж, известный французский теннисист Гаэль Монфис, стали родителями.

Свитолина рассказала, что в настоящее время пребывает не в лучшей физической форме. Спортсменку беспокоят боли в ноге. «У меня каждый день проблемы с этим. Может быть, не на 10 из 10, а на два-три балла. Иногда и больше, в зависимости от матчей и интенсивности тренировок.

Каждый я рассчитываю на улучшение самочувствия с помощью упражнений и лечения, чтобы стать сильнее. Надеюсь, в будущем я избавлюсь от этих болей. Для меня трудно не играть, взять более длительную паузу в карьере. Думаю, многие игроки испытывают подобное», — цитирует её Tennis.com.

Проблемы со здоровьем, о которых говорила Свитолина, не помешали ей сразу же захватить инициативу. У украинки почти всё получалось, а Калинская, напротив, слишком много ошибалась. В первых трёх геймах россиянка взяла лишь три розыгрыша, под ноль проиграв свою подачу. Отыграть брейк и спасти партию Анна не смогла. Свою подачу она держала уверенно, но этого было мало. В восьмом гейме, правда, Элина, пребывая на приёме, подвернула ногу и упала на грунт, но сразу поднялась и показала, что всё в порядке.

Элина Свитолина упала в матче с Анной Калинской на турнире WTA-1000 в Риме-2024 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

А девятом гейме Свитолина подала на сет — 6:3 всего за 31 минуту. У Калинской за всю партию набралось всего три активно выигранных очка. Впрочем, у её соперницы их тоже было не очень много — восемь.

Вторую партию Калинская также начала неудачно. Россиянка с третьего брейк-пойнта проиграла свою подачу, после чего Свитолина без особых проблем подтвердила преимущество — 2:0. Но следом Анна взяла свой гейм, а потом наконец-то сделала брейк, после того как Элина своими ошибками подарила сопернице тройной брейк-пойнт, с которого не сумела уйти. Так счёт стал равным — 2:2.

К сожалению, переломным моментом это не стало. Пятый гейм стал самым интересным во всём матче. У обеих теннисисток проходили классные комбинации, а решающий удар нанесла Свитолина. На третьем брейк-пойнте украинка хорошо атаковала, вышла в хафкорт и исполнила укороченный, лёгший под самую сетку — на чужой стороне корта, разумеется. Больше в этой встрече не было ни намёка на брейк в исполнении Калинской. А в девятом гейме Анна вновь проиграла приём, а вместе с ним и матч, взяв лишь один розыгрыш, — 6:3, 6:3 в пользу Элины за 1 час 14 минут.

Таким образом, из сетки «тысячника» в Риме выбыла последняя российская теннисистка. Свитолина же пробилась в четвёртый раунд. Там она сыграет с двукратной чемпионкой Australian Open Ариной Соболенко, которая в своём матче третьего круга оказалась сильнее украинки Даяны Ястремской (32) — 6:4, 6:2.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».