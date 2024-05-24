Медведев может выйти на Зверева в 1/4 финала. Путь Даниила по сетке «Ролан Гаррос» — 2024

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может встретиться со своим заклятым соперником Александром Зверевым уже на четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша. Давайте посмотрим на турнирные расклады сетки «Ролан Гаррос» — 2024.

В четверг, 23 мая, состоялась жеребьёвка мужской и женской сеток Открытого чемпионата Франции. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, в соответствии с мировой классификацией получил пятый номер посева.

«Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для первой ракетки России. Даниил здесь ни разу не добирался до полуфинала. Лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад Медведев провалил французский мэйджор, сенсационно проиграв в первом же круге.

Стоит отметить, что турниры, которые прошли в преддверии главного старта на этом покрытии, звёздный россиянин провёл не самым удачным образом. В Монте-Карло 28-летний москвич добрался до 1/8 финала. А вот в Мадриде Даниил немного улучшил результат и дошёл до 1/4 финала, где снялся со встречи против Иржи Легечки. На последнем «Мастерсе» в Риме Медведев не смог защитить прошлогодний титул, зачехлив ракетку на стадии четвёртого круга.

Разберём противников пятой ракетки мира на пути к возможному финалу соревнований в столице Франции. Даниил весьма некстати покинул первую четвёрку мирового рейтинга. Это означает, что в случае выхода в четвертьфинал его соперником, вполне вероятно, может стать кто-то из топ-4. По результатам жеребьёвки потенциальным оппонентом отечественного спортсмена на этой стадии стал Александр Зверев (4), который как раз и подвинул его в рейтинге. По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 12-7. В 2023 году они сыграли аж шесть раз, и чемпион US Open — 2021 одержал пять побед, причём каждый из двух первых матчей между ними длился больше трёх часов. При этом Зверев и Медведев провели дебютное противостояние на ТБШ лишь в нынешнем сезоне. Это произошло на Australian Open. Даниил совершил великолепный камбэк в полуфинальной битве против представителя Германии, в четвёртый раз в карьере отыгравшись с 0:2 по сетам.

Нить личных отношений теннисистов, как уже было упомянуто выше, проходила через солидную историю встреч. Временами всё казалось спокойно. В минувшем сезоне милость в приятельских отношениях атлетов сменилась на гнев. Одна из таких прошлогодних игр Даниила и Александра оказалась слишком горячей. Речь идёт, конечно, о роковом сражении Зверева и Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло. Благодаря неоднозначному поведению на корте россиянин, находившийся в третьем сете не в самой выгодной позиции, перевернул ход матча и завершил его в свою пользу. После того поединка началась череда конфликтных высказываний.

Тому матчу даже посвятили одну из серий документального сериала «Брейк-пойнт». Получилась она довольно спорной:

Зверев в итоге, конечно, извинился за оскорбительные слова в стиле «он играет нечестно» в адрес Медведева. В мае 2023 года россиянин признался, что уже находится с немцем в нормальных отношениях.

«Если говорить об инциденте в Монте‑Карло, то мы разговаривали об этом, так что, думаю, всё в порядке. Такое случается. Сейчас между нами всё хорошо, но это не значит, что ничего не может случиться, если мы будем играть. Никогда не знаешь. Мы ведь соперники», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

До потенциального нового очного матча со Зверевым Даниилу ещё нужно дойти. На старте «Шлема» первой ракетке России предстоит сразиться с уже знакомым ему Домиником Кёпфером.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Предыдущие поединки он выиграл на US Open — в 1/8 финала в 2019 году по пути к финалу, в 1/32 финала по пути к титулу в 2021-м, а также в Майами-2024 на стадии четвёртого круга. В последней игре против Доминика москвичу удалось даже повесить «баранку» сопернику.

Во втором круге, если Даниил в него сможет пробиться, его, вероятно, ожидает противостояние с сербом Миомиром Кецмановичем. А вот в третьем круге возможна встреча двух сеяных теннисистов друг с другом. В одном секторе сетки с Медведевым оказался хорошо чувствующий себя на глине Мариано Навоне (31). Аргентинец видится очень опасным оппонентом на этой стадии парижского мэйджора, так как грунт является профильным покрытием для южноамериканца. В начале мая Мариано выиграл «175-тысячник» в Кальяри, одолев статусного Лоренцо Музетти, а в конце января доходил до финала на «челленджере» в Буэнос-Айресе и на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

В четвёртом круге россиянин может сразиться с Алексом де Минором из Австралии. Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Медведева. В 2023 году они играли трижды. Даниил сперва уступил Алексу в середине августа в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто, а затем взял верх в начале сентября в 1/8 финала US Open и во втором круге турнира ATP-500 в Пекине.

В полуфинале вероятен матч с действующим чемпионом турнира и лидером рейтинга ATP Новаком Джоковичем. С нынешней первой ракеткой мира триумфатор US Open 2021 года сражался целых 14 раз! После прекрасной победы Даниила над Новаком в финале американского «Шлема» (6:4, 6:4, 6:4), было всего лишь 5-4 в пользу серба, но затем Джокович выиграл четыре матча подряд (в одном из них, в Астане-2022, Медведев снялся из-за травмы перед решающей партией). В прошлом сезоне теннисисты обменялись победами: в полуфинале престижного турнира в Дубае сильнее оказался именно отечественный игрок, а вот в решающем противостоянии на Открытом чемпионате США верх взял уроженец Белграда.

Напомним, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович, трижды выигрывавший «Ролан Гаррос», первый матч на «РГ» проведёт с французом Пьер-Югом Эрбером. На текущей неделе именитый серб выступает на турнире ATP-250 в Женеве. Джокович заявился на швейцарские соревнования в связи с тем, что ему необходимо большее количество официальных игр.

Ну а в финале многие любители тенниса ожидают битву Медведева и Синнера. Стоит отметить, что эти игроки уже разыгрывали между собой титул на «Шлемах» — Australian Open 2024 года. 22-летний Синнер впервые вышел в финал ТБШ и сразу завоевал титул, уйдя с 0:2 по сетам в решающем противостоянии с Даниилом.

Ранее стало известно, что итальянец завершил недельный курс восстановления, который он проходил в клинике J-Medical в Турине (Италия) в связи с травмой бедра. Уроженец Сан-Кандидо приступил к тренировкам лишь 19 мая, поэтому говорить о том, что Янник наверняка дойдёт до титульного противостояния на Открытом чемпионате Франции нельзя.

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