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Ролан Гаррос — 2024, сетки, расклады, соперники, путь пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева к финалу

Медведев может выйти на Зверева в 1/4 финала. Путь Даниила по сетке «Ролан Гаррос» — 2024
Кирилл Плышевский
Путь Даниила Медведева к финалу «Ролан Гаррос»
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Разбираемся, кто встретится россиянину до решающего матча грунтового «Шлема».

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев может встретиться со своим заклятым соперником Александром Зверевым уже на четвертьфинальной стадии нынешнего розыгрыша. Давайте посмотрим на турнирные расклады сетки «Ролан Гаррос» — 2024.

В четверг, 23 мая, состоялась жеребьёвка мужской и женской сеток Открытого чемпионата Франции. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, в соответствии с мировой классификацией получил пятый номер посева.

Ролан Гаррос — 2024. Мужчины. Турнирная сетка

«Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для первой ракетки России. Даниил здесь ни разу не добирался до полуфинала. Лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад Медведев провалил французский мэйджор, сенсационно проиграв в первом же круге.

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Стоит отметить, что турниры, которые прошли в преддверии главного старта на этом покрытии, звёздный россиянин провёл не самым удачным образом. В Монте-Карло 28-летний москвич добрался до 1/8 финала. А вот в Мадриде Даниил немного улучшил результат и дошёл до 1/4 финала, где снялся со встречи против Иржи Легечки. На последнем «Мастерсе» в Риме Медведев не смог защитить прошлогодний титул, зачехлив ракетку на стадии четвёртого круга.

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Разберём противников пятой ракетки мира на пути к возможному финалу соревнований в столице Франции. Даниил весьма некстати покинул первую четвёрку мирового рейтинга. Это означает, что в случае выхода в четвертьфинал его соперником, вполне вероятно, может стать кто-то из топ-4. По результатам жеребьёвки потенциальным оппонентом отечественного спортсмена на этой стадии стал Александр Зверев (4), который как раз и подвинул его в рейтинге. По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 12-7. В 2023 году они сыграли аж шесть раз, и чемпион US Open — 2021 одержал пять побед, причём каждый из двух первых матчей между ними длился больше трёх часов. При этом Зверев и Медведев провели дебютное противостояние на ТБШ лишь в нынешнем сезоне. Это произошло на Australian Open. Даниил совершил великолепный камбэк в полуфинальной битве против представителя Германии, в четвёртый раз в карьере отыгравшись с 0:2 по сетам.

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Нить личных отношений теннисистов, как уже было упомянуто выше, проходила через солидную историю встреч. Временами всё казалось спокойно. В минувшем сезоне милость в приятельских отношениях атлетов сменилась на гнев. Одна из таких прошлогодних игр Даниила и Александра оказалась слишком горячей. Речь идёт, конечно, о роковом сражении Зверева и Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло. Благодаря неоднозначному поведению на корте россиянин, находившийся в третьем сете не в самой выгодной позиции, перевернул ход матча и завершил его в свою пользу. После того поединка началась череда конфликтных высказываний.

Тому матчу даже посвятили одну из серий документального сериала «Брейк-пойнт». Получилась она довольно спорной:

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Зверев в итоге, конечно, извинился за оскорбительные слова в стиле «он играет нечестно» в адрес Медведева. В мае 2023 года россиянин признался, что уже находится с немцем в нормальных отношениях.

«Если говорить об инциденте в Монте‑Карло, то мы разговаривали об этом, так что, думаю, всё в порядке. Такое случается. Сейчас между нами всё хорошо, но это не значит, что ничего не может случиться, если мы будем играть. Никогда не знаешь. Мы ведь соперники», — приводит слова Медведева Tennis Channel.

До потенциального нового очного матча со Зверевым Даниилу ещё нужно дойти. На старте «Шлема» первой ракетке России предстоит сразиться с уже знакомым ему Домиником Кёпфером.

Счёт личных встреч — 3-0 в пользу Медведева. Предыдущие поединки он выиграл на US Open — в 1/8 финала в 2019 году по пути к финалу, в 1/32 финала по пути к титулу в 2021-м, а также в Майами-2024 на стадии четвёртого круга. В последней игре против Доминика москвичу удалось даже повесить «баранку» сопернику.

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Во втором круге, если Даниил в него сможет пробиться, его, вероятно, ожидает противостояние с сербом Миомиром Кецмановичем. А вот в третьем круге возможна встреча двух сеяных теннисистов друг с другом. В одном секторе сетки с Медведевым оказался хорошо чувствующий себя на глине Мариано Навоне (31). Аргентинец видится очень опасным оппонентом на этой стадии парижского мэйджора, так как грунт является профильным покрытием для южноамериканца. В начале мая Мариано выиграл «175-тысячник» в Кальяри, одолев статусного Лоренцо Музетти, а в конце января доходил до финала на «челленджере» в Буэнос-Айресе и на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

В четвёртом круге россиянин может сразиться с Алексом де Минором из Австралии. Счёт личных встреч — 6-2 в пользу Медведева. В 2023 году они играли трижды. Даниил сперва уступил Алексу в середине августа в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто, а затем взял верх в начале сентября в 1/8 финала US Open и во втором круге турнира ATP-500 в Пекине.

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В полуфинале вероятен матч с действующим чемпионом турнира и лидером рейтинга ATP Новаком Джоковичем. С нынешней первой ракеткой мира триумфатор US Open 2021 года сражался целых 14 раз! После прекрасной победы Даниила над Новаком в финале американского «Шлема» (6:4, 6:4, 6:4), было всего лишь 5-4 в пользу серба, но затем Джокович выиграл четыре матча подряд (в одном из них, в Астане-2022, Медведев снялся из-за травмы перед решающей партией). В прошлом сезоне теннисисты обменялись победами: в полуфинале престижного турнира в Дубае сильнее оказался именно отечественный игрок, а вот в решающем противостоянии на Открытом чемпионате США верх взял уроженец Белграда.

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Напомним, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович, трижды выигрывавший «Ролан Гаррос», первый матч на «РГ» проведёт с французом Пьер-Югом Эрбером. На текущей неделе именитый серб выступает на турнире ATP-250 в Женеве. Джокович заявился на швейцарские соревнования в связи с тем, что ему необходимо большее количество официальных игр.

Ну а в финале многие любители тенниса ожидают битву Медведева и Синнера. Стоит отметить, что эти игроки уже разыгрывали между собой титул на «Шлемах» — Australian Open 2024 года. 22-летний Синнер впервые вышел в финал ТБШ и сразу завоевал титул, уйдя с 0:2 по сетам в решающем противостоянии с Даниилом.

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Ранее стало известно, что итальянец завершил недельный курс восстановления, который он проходил в клинике J-Medical в Турине (Италия) в связи с травмой бедра. Уроженец Сан-Кандидо приступил к тренировкам лишь 19 мая, поэтому говорить о том, что Янник наверняка дойдёт до титульного противостояния на Открытом чемпионате Франции нельзя.

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