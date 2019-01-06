«Сразу видно, кто хорошо провёл праздники». Чем удивила Суперлига в 2019 году

Матч тура

Визит полностью обновлённого «Белогорья» к новосибирскому «Локомотиву» был самой яркой вывеской очередного тура чемпионата России по волейболу. У букмекеров фаворитами матча были хозяева, однако на деле получилось по-другому. Очевидно, масштабная перестройка у белгородцев проходит мягче, чем этого можно было ожидать. Всё-таки в составе клуба осталось всего четыре игрока по сравнению с прошлым сезоном.

В первом сете «Белогорье» сразу же завладело преимуществом и уверенно довело партию до победы. Да, было несколько неприятных для гостей моментов в концовке, когда «Локо» подбирался близко в счёте, но в целом подопечные Слободана Ковача контролировали игру. Главный шанс переломить ситуацию новосибирцы упустили во втором сете, когда повели со счётом 6:2.



На основе этого преимущества надо было строить дальнейшую игру, но гости были очень хороши в тот вечер. Отличная игра на блоке, минимум ошибок в атаке – простой, но надёжный ключ к успеху. В третьей партии борьбы и вовсе не получилось. Главный тренер «Белогорья» после игры признался, что счёт 3:0 можно было ожидать в другую сторону. Скорее всего, Ковач лукавил, но такая уверенная игра его команды действительно удивляет и впечатляет.

Битва тура

Встреча «Динамо» из Ленинградской области и «Ярославича» получилась самой напряжённой в 12-м туре. Ярославцы приехали в гости к сопернику без своего основного связующего Александра Воропаева и выглядели аутсайдерами. Но российский чемпионат тем и силён, что предматчевые расклады и котировки букмекеров часто совершенно не оправдываются. Четыре сета прошли как на качелях, хотя после того, как в третьей партии «Динамо» победило со счётом 25:13, показалось, что гости от такого уже не оправятся.

Но подопечные Юрия Филиппова справились и, даже несмотря на то что всё-таки проиграли в пятом сете, могут занести себе этот матч в актив. Пожалуй, на основе такой игры «Ярославич» может попробовать выбраться со дна турнирной таблицы. Безнадёжными аутсайдерами он точно не выглядит.

«Забивала» тура

Самым результативным игроком 12-го тура Суперлиги стал немецкий легионер питерского «Зенита» Георг Грозер, набравший 25 очков. Его эйсы в этой встрече были не только многочисленными, но и крайне своевременными. В концовке третьей партии, когда команда «Газпром-Югра» вполне могла рассчитывать на победу, именно его подачи помогли питерцам сначала вернуться в игру, а потом и вырвать результат на «больше-меньше». Именно эйс Грозера поставил точку в третьем сете и в матче в целом.

MVP тура

Московскому «Динамо» предстоял тяжёлый выезд в Уфу, где местный «Урал» очень рассчитывал на домашнюю победу. Уфимцы расстались с главным тренером Давиде Баньоли, а после смены наставника команда всегда находится на эмоциональном подъёме. Да, это штамп, но он работает. «Урал» заставил москвичей поднапрячься, но те всё-таки ушли победителями. А могли и не уйти, если бы не Юрий Бережко, атаковавший с высочайшим процентом в этой игре – 72%. Из 18 его атак 13 стали успешными. В нервном гостевом противостоянии это впечатляет.

Цифра тура

80%. Именно с таким процентом атаковал волейболист «Факела» Егор Клюка в матче с «Югрой». 16 атак из 20 у доигровщика сборной России стали удачными. Вы спросите, а почему тогда мы не назвали Егора MVP тура? Здесь всё-таки надо учитывать, что «Факел» находится в отличной форме, играл дома, а в соперниках у него была команда с чуть менее мощным потенциалом, чем у «Динамо». В любом случае Клюка был очень хорош в этой встрече. Как и весь «Факел».

Чемпионат России по волейболу

Мужчины. 12-й тур



«Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (19:25, 20:25, 19:25)

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (21:25; 17:25; 28:30)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:2 (25:23, 23:25, 25:13, 20:25, 15:5)

«Урал» (Уфа) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (17:25, 21:25, 25:20, 18:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит-Казань» — 0:3 (19:25, 22:25, 23:25)

«Факел» (Новый Уренгой) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:14, 25:10, 25:23)

«Нова» (Самарская область) — «Кузбасс» (Кемерово) – 0:3 (23:25, 22:25, 19:25)

Надежда тура

«Нова» недавно лишилась ряда ключевых игроков и находилась в сложном психологическом состоянии. Но то, как подопечные Александра Горбаткова бились в матче с второй командой чемпионата кемеровским «Кузбассом», вселяет надежду. В первых двух партиях у «Новы» были реальные шансы добиться положительного результата, но класс «Кузбасса» сказывался. «Нова» располагается не так далеко от зоны плей-офф. С такой игрой за попадание в неё бороться реально.

Убийственные потери. Почему команду Суперлиги порвали пополам «Нова» начинает новую жизнь без лидеров, «Факел» продолжает преследовать казанский «Зенит», а Полетаев снова рвёт и мечет.

Цитата тура

Алексей Вербов уже не в первый раз выводил казанский «Зенит» на площадку в качестве тренера. После матча Алексей был традиционно красноречив и очень уважителен к сопернику.

«Мы с ребятами долго готовились к этому матчу, это был первый тур после Нового года, в этом туре сразу видно, кто хорошо провёл праздники. Нашей команде нужно было и отдохнуть, и к игре подготовиться. У нас было три выходных, что хорошо при таком сумасшедшем графике, и пять тренировок. Я, конечно, доволен сегодняшней победой. Также стоит отметить «Енисей», который сегодня достойно сражался в каждой партии. Это хорошая команда. Довольно давно у нас не было таких игр, с таким серьёзным соперником. Поэтому мы настраивались на матч, знали, что легко не будет. Думаю, с такой игрой у Красноярска есть все шансы попасть в восьмёрку».