«Выиграли 3:0, но это ещё ничего не значит». Толок — о третьем матче финала ЧР

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Толок после победы над казанским «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:0 (25:23, 25:15, 25:23) в третьем матче финала чемпионата России поделилась своими эмоциями.

«Сегодня мы сыграли всей командой: и болельщики, и игроки, мы были как одно целое. Та атмосфера и энергия, которую они дают, она просто безумная! Огромное спасибо нашим болельщикам и всем, кто нас поддерживал!

Это финал, и то, что мы выиграли 3:0, ещё ничего не значит, мы сделали маленький шажок к нашей цели, так что ещё много работы! У нас хорошо вышла вторая партия, когда мы сделали отрыв, за счёт подачи и доигровочных мячей.

Конечно, ещё есть что разобрать в нашей игре: ошибки, простые мячи, которые падали. Мы это всё учтём и будем готовиться к следующему матчу.

Казань показала очень хорошую игру, особенно на блоке, поэтому они выйдут 25-го числа ещё сосредоточеннее. А сейчас у нас есть день на восстановление и подготовку к следующей игре», – рассказала Толок.

Следующий матч финальной серии состоится 25 апреля. «Локомотив» примет «Динамо-Ак Барс» на домашней площадке. Напомним, после трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу калининградского клуба.