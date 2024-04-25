«Знаю, что могла бы ещё играть». Татьяна Кошелева — о завершении спортивной карьеры

Российская волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева высказалась о завершении карьеры.

«У меня было время подготовиться, прислушаться к себе, своему телу и своим желаниям. С течением жизни меняются приоритеты, просыпаются новые интересы, которым хочется уделять больше времени. Большой спорт забирает этот ценный ресурс, поэтому я взвесила все «за» и «против» и приняла решение начать новый этап в этом году.

Мысли были разные, я в спорте более 20 лет, и, конечно, за один день или сезон всё не вычеркнуть! Если судить по физическому состоянию, я знаю, что могла бы ещё играть и быть полезной волейболу, но наша жизнь намного шире, чем 9 метров площадки, и мои желания ведут меня дальше!» — сказала Кошелева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры 15 апреля этого года.