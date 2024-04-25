Федоровцева — о победе в чемпионате Турции: эти воспоминания останутся со мной навсегда

Российская доигровщица, выступающая за турецкий «Фенербахче», Арина Федоровцева высказалась о победе команды в чемпионате Турции по волейболу.

«Я не буду многословна, как в прошлый раз. Прежде всего, я хочу сказать, что благодарна всем нашим болельщикам за поддержку. У нас есть два прекрасных трофея. Эти воспоминания останутся со мной навсегда. Спасибо вам всем за это, и я вас всех люблю», — сказала Федоровцева на общем собрании команды.

Напомним, за два года в составе команды Федоровцева стала двукратной чемпионкой Турции, обладательницей Кубка Турции (2024), победительницей розыгрыша Суперкубка Турции (2022), бронзовым призёром клубного чемпионата мира (2021). Следующий сезон волейболистка проведёт в китайском клубе «Тяньцзинь».