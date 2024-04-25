Тренер «Ленинградки» жёстко прошёлся по «Динамо» после поражения в 3-м матче за бронзу

Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» Александр Кашин после поражения от московского «Динамо» со счётом 2:3 (25:23, 25:20, 13:25, 23:25, 9:15) в третьем матче серии за бронзу чемпионата России жёстко прошёлся по сопернику.

«Во-первых, мы потеряли Чернову в самом начале из-за травмы. Во-вторых, в пятой партии вы видели, что произошло: были нарушены правила, судья честно совершенно показал в нашу сторону, технически не было показано игры, значит, по правилам менять нельзя. Одним мячом сломали.

Вот всё, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это всё подтверждаю. Всё, что могу сказать: они только так и выигрывают. Всё! ***, *** (собаки, блин. – Прим. «Чемпионата») московские!» – сказал Кашин после матча.

Напомним, в пятом сете при счёте 2:1 в пользу москвичек Юлия Кутюкова после продолжительной атаки забила мяч от блока в аут и сравняла счёт. Но тренер «Динамо» решил взять челлендж и проверить эпизод с касанием пола мячом после скидки Ирины Капустиной и спасения либеро Перовой — она исполнила панкейк. После просмотра мяч отдали гостям. Тренер «Ленинградки» Кашин остался не согласен с решением и получил жёлтую карточку за бурную реакцию и недовольство.

После трёх встреч счёт в серии 2:1 в пользу московского «Динамо».