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Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева включила одну россиянку в «команду мечты»

Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева включила одну россиянку в «команду мечты»
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Российская волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева составила команду мечты.

«Команда мечты, в которой я хотела бы сыграть, – это связующая Майя Огненович, центральные Таиса и Майя Алексич, доигровщица Арина Федоровцева, диагональная Тияна Бошкович и либеро Гизем Орге», — сказала Кошелева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры 15 апреля этого года. Российская спортсменка с 2021 года являлась игроком ЖВК «Валлефолья». На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В числе наград спортсменки и три золотые медали чемпионата России.

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Новости. Волейбол
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