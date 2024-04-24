Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Енисей» одолел «Кузбасс» в первом матче серии за седьмое место в Суперлиге

Красноярский «Енисей» в гостях одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в первом матче серии за седьмое место в PARI Суперлиге. Команды выявили победителя по итогам четырёх партий. Итоговый счёт на табло — 3:1.

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за седьмое место. Первый матч.

«Кузбасс» — «Енисей» — 1:3 (25:16, 20:25, 12:25 и 20.25).

Следующая игра в серии состоится 26 апреля также в Кемерове. Затем команды переедут в Красноярск, где проведут две игры.

Напомним, 24 апреля началась серия за пятое место чемпионата России. За место в пятёрке сильнейших борются новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финальной серии мужской Суперлиги сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо».