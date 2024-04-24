«Енисей» одолел «Кузбасс» в первом матче серии за седьмое место в Суперлиге
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Красноярский «Енисей» в гостях одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в первом матче серии за седьмое место в PARI Суперлиге. Команды выявили победителя по итогам четырёх партий. Итоговый счёт на табло — 3:1.
Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за седьмое место. Первый матч.
«Кузбасс» — «Енисей» — 1:3 (25:16, 20:25, 12:25 и 20.25).
Пари Суперлига - плей-офф (м) . Серия за 7-е место. 1-й матч
24 апреля 2024, среда. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
1 : 3
Енисей
Красноярск
Кузбасс: Фиалковский, Напольских, Томм, Павлов, Пакшин, Яковлев, Маркин, Голубев, Ткаченко, Черейский, Каштанов, Юльмухаметов, Козлов, Аспарухов
Енисей: Мурашко, Урсов, Бусел, Осипов, Голубев, Крицкий, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
Следующая игра в серии состоится 26 апреля также в Кемерове. Затем команды переедут в Красноярск, где проведут две игры.
Напомним, 24 апреля началась серия за пятое место чемпионата России. За место в пятёрке сильнейших борются новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. В финальной серии мужской Суперлиги сыграют казанский «Зенит» и московское «Динамо».
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