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Тренер «Локомотива» Арсов высоко оценил игру своих подопечных в матче с «Динамо-Ак Барс»

Тренер «Локомотива» Арсов высоко оценил игру своих подопечных в матче с «Динамо-Ак Барс»
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Главный тренер «Локомотива» из Калининграда Радослав Арсов прокомментировал игру своих подопечных в третьем матче финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги с казанским «Динамо-Ак Барс».

Пари Суперлига - плей-офф (ж) . Финал. 3-й матч
23 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Динамо-Ак Барс
Казань
Локомотив: Любушкина, Синкевич, Трофименко, Попович, Зайцева, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Кроткова, Толок, Костючик, Кондрашова, Каракурт
Динамо-Ак Барс: Лазаренко, Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Пьетрини, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Суворова, Заманская, Сперскайте, Климец, Мартинес

«Мы сегодня справились тактически. Была хорошая командная работа. Переиграли соперниц во всех элементах, кроме блока. И это уже в третий раз. Следующая игра будет очень тяжёлой, надо отдохнуть и настроиться. Болельщики замечательные, просто огонь! Это наш не седьмой, а даже 12-й игрок. Вообще, после четвертьфинала, когда мы рисковали пролететь мимо четвёрки, наступил перелом, поверили в себя, в свои возможности и начали добавлять. Сейчас надо успокоиться, восстановиться. Соперник у нас всё-таки очень серьёзный!» — приводит слова Арсова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, волейболистки из Калининграда выиграли третью встречу в серии со счётом 3:0 (25:23, 25:15, 25:23). «Локомотив» вышел в лидеры финальной серии, которая продлится до трёх побед одной из команд. На данный момент счёт 2-1 в пользу подопечных Радослава Арсова.

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