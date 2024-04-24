Тренер «Локомотива» Арсов высоко оценил игру своих подопечных в матче с «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер «Локомотива» из Калининграда Радослав Арсов прокомментировал игру своих подопечных в третьем матче финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги с казанским «Динамо-Ак Барс».

«Мы сегодня справились тактически. Была хорошая командная работа. Переиграли соперниц во всех элементах, кроме блока. И это уже в третий раз. Следующая игра будет очень тяжёлой, надо отдохнуть и настроиться. Болельщики замечательные, просто огонь! Это наш не седьмой, а даже 12-й игрок. Вообще, после четвертьфинала, когда мы рисковали пролететь мимо четвёрки, наступил перелом, поверили в себя, в свои возможности и начали добавлять. Сейчас надо успокоиться, восстановиться. Соперник у нас всё-таки очень серьёзный!» — приводит слова Арсова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, волейболистки из Калининграда выиграли третью встречу в серии со счётом 3:0 (25:23, 25:15, 25:23). «Локомотив» вышел в лидеры финальной серии, которая продлится до трёх побед одной из команд. На данный момент счёт 2-1 в пользу подопечных Радослава Арсова.