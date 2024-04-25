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Новосибирский «Локомотив» второй раз обыграл «Зенит» в серии за пятое место Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» второй раз обыграл «Зенит» в серии за пятое место Суперлиги
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Новосибирский «Локомотив» в пяти сетах обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург) во втором матче серии за итоговое пятое место в сезоне-2023/2024 чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (25:20, 25:18, 21:25, 21:25, 15:10).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Серия за 5-е место. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Тисевич, Атанасов, Молотков, Абаев, Савин, Бражнюк, Вишняков, Казаченков, Карягин, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Ананьев, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Железняков, Сивожелез

Волейбол. Чемпионат России, Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Серия за пятое место. Второй матч

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:20, 25:18, 21:25, 21:25, 15:10).

Напомним, первая встреча между командами закончилась уверенной победой «Локомотива» со счётом 3:0. Параллельно с матчами за пятое место проходит серия за бронзовые медали чемпионата России. За третье место борются «Белогорье» и «Факел» из Нового Уренгоя. В финальной серии мужской Суперлиги играют казанский «Зенит» и московское «Динамо». Победу в первом матче одержала команда из Казани.

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