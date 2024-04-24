«Осталось сделать ещё один шаг». Парубец — о финальной серии с «Динамо-Ак Барс»

Капитан «Локомотива» из Калининграда Ксения Парубец прокомментировала игру своей команды в третьем матче финальной серии женского PARI чемпионата России – 2023/2024 по волейболу среди команд Суперлиги с казанским «Динамо-Ак Барс».

«Силы у нас на следующий матч остались, но отдых, конечно, не помешает. Чувствуем себя хорошо, ведь мы целенаправленно готовились к плей-офф. И сейчас набрали хорошую форму. Осталось сделать ещё один шаг. Будем готовиться, знаем, что соперник будет биться», — приводит слова Парубец пресс-служба «Локомотива».

Напомним, волейболистки из Калининграда выиграли третью встречу в серии со счётом 3:0 (25:23, 25:15, 25:23). «Локомотив» вышел в лидеры финальной серии, которая продлится до трёх побед одной из команд. На данный момент счёт 2-1 в пользу подопечных Радослава Арсова.