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«Зенит-Казань» всухую обыграл московское «Динамо» в первом матче финала Суперлиги

«Зенит-Казань» всухую обыграл московское «Динамо» в первом матче финала Суперлиги
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Сегодня, 24 апреля, стартовала финальная серия игр за титул чемпионов страны между волейбольными командами «Зенит-Казань» и московским «Динамо». Первый матч завершился в пользу казанцев со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:17).

Московским волейболистам не удалось перехватить инициативу ни в одной из партий. Сейчас счёт в серии 1-0.

Пари Суперлига - плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Чанчиков, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Сёмышев, Соколов, Керминен, Лихошерстов

Отметим, что и регулярный чемпионат «Зенит-Казань» завершал на первом месте, а вот «Динамо» было только на четвёртом. За весь предварительный этап казанцы проиграли только три раза, а в плей-офф – ещё ни разу.

Следующий матч между финалистами пройдёт 26 апреля в 19:30 мск.

Напомним, в прошлом году «Зенит» уже становился чемпионом России, обыграв московское «Динамо» в финале. Бронзу завоевал «Локомотив».

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