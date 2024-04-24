«Зенит-Казань» всухую обыграл московское «Динамо» в первом матче финала Суперлиги

Сегодня, 24 апреля, стартовала финальная серия игр за титул чемпионов страны между волейбольными командами «Зенит-Казань» и московским «Динамо». Первый матч завершился в пользу казанцев со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:17).

Московским волейболистам не удалось перехватить инициативу ни в одной из партий. Сейчас счёт в серии 1-0.

Отметим, что и регулярный чемпионат «Зенит-Казань» завершал на первом месте, а вот «Динамо» было только на четвёртом. За весь предварительный этап казанцы проиграли только три раза, а в плей-офф – ещё ни разу.

Следующий матч между финалистами пройдёт 26 апреля в 19:30 мск.

Напомним, в прошлом году «Зенит» уже становился чемпионом России, обыграв московское «Динамо» в финале. Бронзу завоевал «Локомотив».