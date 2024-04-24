«Такой молодой командой до таких высот добрались». Доигровщик «Факела» — о серии за бронзу

Доигровщик волейбольного клуба «Факел» из Нового Уренгоя Василий Капранов после поражения от «Белогорья» в первом матче серии за бронзу чемпионата России оценил результат команды в прошедшем матче и в сезоне.

«Впечатления, конечно, хорошие – такой молодой командой до таких высот добрались. Никто от нас этого не ожидал, но останавливаться на этом нельзя.

Считаю, что во второй партии успокоились, начали исправлять свои ошибки, больше подтаскивали в защите и добавили в общей игре, поэтому сыграли лучше, но чуть-чуть не хватило. В концовке третьего сета где-то везения не хватило, где-то сами не до конца отработали. Два очка решили…» – приводит слова Капранова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22) в пользу белгородского клуба. Следующая встреча назначена на 25 апреля. «Белогорье» примет «Факел» на домашней площадке.