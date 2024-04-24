«Показали свою лучшую игру в плей-офф». Константинов — о первом матче за пятое место ЧР

23 апреля состоялся первый матч в серии за пятое место чемпионата России между новосибирским «Локомотивом» и петербуржским «Зенитом». Победу со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:21) одержал «Локомотив». Главный тренер Пламен Константинов оценил игру своей команды.

«Сегодня показали свою лучшую игру в плей-офф. Многое получилось, но есть нюансы. С настроением вышли, молодцы. Это первая игра серии, «партию» взяли, но одинаковых матчей обычно не бывает. «Зенит» – классный противник. Нельзя успокаиваться и думать, что всё будет легко. Думаем про следующие матчи», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Следующая встреча между клубами состоится 25 апреля на домашней площадке «Локомотива».