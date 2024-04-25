Федоровцева обратилась к болельщикам «Фенербахче» после победы в чемпионате Турции

Российская доигровщица Арина Федоровцева после победы «Фенербахче» в чемпионате Турции обратилась к болельщикам клуба с благодарностью.

«Большое спасибо всем, кто поддерживал команду и меня в этом сезоне! Клубу «Фенербахче» и всем болельщикам по всему миру!

Я с гордостью могу сказать, что у «Фенербахче» самые лучшие болельщики! Большое спасибо!» – написала Арина в своих социальных сетях.

Напомним, по информации турецкой газеты Milliyet, россиянка начнёт следующий сезон в китайском клубе «Тяньцзинь», после чего вернётся в «Фенербахче». За два года в составе команды Федоровцева стала двукратной чемпионкой Турции, обладательницей Кубка Турции (2024), победительницей розыгрыша Суперкубка Турции (2022), бронзовым призёром клубного чемпионата мира (2021).