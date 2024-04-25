Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Федоровцева обратилась к болельщикам «Фенербахче» после победы в чемпионате Турции

Федоровцева обратилась к болельщикам «Фенербахче» после победы в чемпионате Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Российская доигровщица Арина Федоровцева после победы «Фенербахче» в чемпионате Турции обратилась к болельщикам клуба с благодарностью.

«Большое спасибо всем, кто поддерживал команду и меня в этом сезоне! Клубу «Фенербахче» и всем болельщикам по всему миру!

Я с гордостью могу сказать, что у «Фенербахче» самые лучшие болельщики! Большое спасибо!» – написала Арина в своих социальных сетях.

Напомним, по информации турецкой газеты Milliyet, россиянка начнёт следующий сезон в китайском клубе «Тяньцзинь», после чего вернётся в «Фенербахче». За два года в составе команды Федоровцева стала двукратной чемпионкой Турции, обладательницей Кубка Турции (2024), победительницей розыгрыша Суперкубка Турции (2022), бронзовым призёром клубного чемпионата мира (2021).

Материалы по теме
Звёздная Федоровцева вновь стала чемпионкой Турции! Арина отметилась ещё одним достижением
Звёздная Федоровцева вновь стала чемпионкой Турции! Арина отметилась ещё одним достижением
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android