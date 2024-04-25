Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Похороны погибшей волейболистки Михайлиной состоятся в Тольятти

Похороны погибшей волейболистки Михайлиной состоятся в Тольятти
Комментарии

Погибшая волейболистка Арина Михайлина будет похоронена в Тольятти 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в клубе, за который выступала спортсменка.

«С Ариной простились в Москве. 26 апреля она будет похоронена в Тольятти», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, о трагедии, которая произошла на юго-востоке Москвы, стало известно в понедельник, 22 апреля, из сообщения пресс-службы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

21-летняя Михайлина выступала за клуб по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово». Юная Михайлина в 2018 году выиграла чемпионат России среди девушек до 17 лет, а год спустя стала обладательницей бронзовой медали Спартакиады учащихся. Арина входила в состав молодёжной сборной России по пляжному волейболу.

Материалы по теме
Одноклубница погибшей волейболистки Михайлиной поделилась подробностями трагедии
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android