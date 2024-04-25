Похороны погибшей волейболистки Михайлиной состоятся в Тольятти

Погибшая волейболистка Арина Михайлина будет похоронена в Тольятти 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в клубе, за который выступала спортсменка.

«С Ариной простились в Москве. 26 апреля она будет похоронена в Тольятти», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, о трагедии, которая произошла на юго-востоке Москвы, стало известно в понедельник, 22 апреля, из сообщения пресс-службы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

21-летняя Михайлина выступала за клуб по пляжному волейболу «Заречье-Одинцово». Юная Михайлина в 2018 году выиграла чемпионат России среди девушек до 17 лет, а год спустя стала обладательницей бронзовой медали Спартакиады учащихся. Арина входила в состав молодёжной сборной России по пляжному волейболу.