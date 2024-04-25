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Российская чемпионка мира Кошелева: за три года Италия стала мне домом

Российская чемпионка мира Кошелева: за три года Италия стала мне домом
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Российская волейболистка, чемпионка мира 2010 года Татьяна Кошелева заявила, что за три года, проведённых в клубе «Валлефолья», Италия стала ей домом.

«Сложилось так, что Италия за три года стала мне домом, и я счастлива, что свой последний матч провела, окружённая теплом и вниманием! Но я уверена, что, если бы играла в России, всё сложилось бы так же душевно», — сказала Кошелева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, Кошелева с 2021 года являлась игроком ЖВК «Валлефолья». На её счету победы и призовые места в клубных чемпионатах мира под знамёнами разных команд, призовые места в клубной Лиге чемпионов. В числе наград спортсменки и три золотые медали чемпионата России.

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